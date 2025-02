Da "persona incinta" a "genitore": la nuova bibbia woke delle ferrovie britanniche

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo giorno, nuovo vademecum woke in Gran Bretagna. Londra si conferma uno dei punti di riferimento della cultura del risveglio e la nuova bibbia del Rail Network, la società che gestisce le ferrovie dello Stato, traccia un nuovo solco. Sì, perché i vertici dell’ente hanno chiesto ai dipendenti di utilizzare un linguaggio meno formale nel tentativo di ridurre la frustrazione dei clienti per eventuali ritardi e cancellazioni, ma questo si traduce in un insieme di diktat ideologici.

Stop al termine “passeggero”, il personale deve usare la parola “tu”, ovviamente un termine neutro per evitare ipotesi sul genere. Ma il peggio deve ancora venire: una “donna incinta” deve essere chiamata “persona incinta”, mentre “madre” e “padre” dovrebbero essere sostituiti con “genitore”. Il nadir del buonsenso. E parliamo di un documento di 134 pagine, come evidenziato dal Telegraph.

“Per mettere i passeggeri al primo posto, dobbiamo parlare la loro lingua. Questo vale per tutti noi” le parole dell’amministratore delegato della società Andrew Haines. Ma evidentemente per le ferrovie britanniche non bisogna fare alcun tipo di riferimento al genere per evitare di offendere questo o quel passeggero iper-sensibile. Ma i termini eccessivamente formali non sono gli unici a finire nel mirino della censura. Anche il semplice “ladies and gentlemen” dovrebbe essere rimpiazzato da “amici e colleghi”. E ancora, guai a parlare di età o a far sentire troppo giovane o troppo vecchio un passeggero. Un’altra castroneria che ha acceso il dibattito in rete riguarda le festività. Il personale infatti è invitato a non augurare “buon Natale a tutti”: d’ora in poi si dovrà dire “buon Natale a coloro che stanno festeggiando” o meglio ancora “auguri di buone feste”.

Per essere ancora più chiari, Rail Network nella sezione

intitolata “Scrivere in modo inclusivo” specifica che l’organizzazione pubblica ha "il dovere di eliminare la discriminazione, promuovere l'uguaglianza di opportunità e promuovere buoni rapporti tra persone diverse".