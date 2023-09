Il miglior sigaro al mondo è made in Italy e vince il premio "Cigar Trophy"

Non è cubano nè dominicano o messicano, il miglior sigaro al mondo è italiano e rappresenta una vera e propria eccellenza, che in tanti anni ha vinto tutti i premi possibili, sbaragliando la concorrenza internazionale. L'ultimo è molto prestigioso, si tratta del Cigar Trophy Award, dove Manifatture Sigaro Toscano, trionfa per il secondo anno con i sigari della gamma Toscano Master Aged, eletti Best Brand Other Countries. Il Cigar Trophy nasce per iniziativa del Cigar Journal nel 1998 e i suoi premi si sono affermati come i più ambiti per i migliori brand e servizi nel mondo dei sigari. Dal 2013 sono i consumatori ad assegnare i premi.

Un prodotto d'eccellenza

Sicuramente un orgoglio per il nostro Paese ma anche l'espressione dell'artigianalità del made in Italy che ha creato una filiera tutta italiana del tabacco Kentucky, e che con grande lavoro, dedizione e amore ha saputo conquistare i principali mercati internazionali. La gamma dei sigari Toscano Master Aged, è stata pensata per offrire ai consumatori di tutto il mondo un prodotto eccellente e rappresentativo della tradizione italiana. Il riconoscimento come Best Brand Other Countries al Toscano Master Aged è stato assegnato, come accennavamo, dai consumatori, grazie alla votazione online.

La lunga lavorazione

Importante sottolineare anche la lavorazione dei sigari della gamma Toscano Master Aged, che richiedono un lungo periodo di maturazione della durata minima di 360 giorni, seguita da un affinatore specializzato. Sul mercato sono presenti quattro diversi varianti prodotte con tabacco Kentucky italiano e americano di alta qualità, in differenti combinazioni di ripieno e forma, che conferiscono a ogni sigaro un gusto unico.

La soddisfazione dell'AD

È Stefano Mariotti Amministratore Delegato di Manifatture Sigaro Toscano, che esprime la soddisfazione per questo ulteriore premio: “ Questo riconoscimento ha un valore particolare e straordinario che mi rende orgoglioso. In aggiunta agli ottimi risultati aziendali il premio è una conferma della bontà delle nostre scelte strategiche e della capacità di MST di offrire ai consumatori un prodotto in grado di competere tra i migliori sigari del mondo. Sono, infine, molto fiero che questo premio ci sia stato assegnato dai consumatori che hanno dimostrato, ancora una volta, di apprezzare il valore del nostro marchio, simbolo di tradizione, cultura e di quel saper vivere tutto italiano. Questo risultato è stato raggiunto grazie a tutti i dipendenti di MST, ai nostri coltivatori e a tutte le persone che lavorano con passione per la realizzazione di un prodotto unico come i sigari Toscano ”.

Gli altri premi vinti

L'importante riconoscimento vinto, va ad aggiungersi ai tantissimi titoli ottenuti negli anni. Nel 2011 ha vinto il Best Brand Europe con il sigaro Toscano Classico, nel 2016 come Best Medium Filler grazie al Toscano Originale, nel 2020 e nel 2022 con l’Antico Toscano che ha conquistato il titolo di Best Cigar Other.