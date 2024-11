"I baci sotto il vischio sono un abuso". L'Ultima follia woke contro la tradizione

Ascolta ora 00:00 00:00

“Meglio evitare” . La risposta è più o meno sempre la stessa, da un certo punto di vista anche comprensibile nell’epoca della religione woke. La tradizione di baciarsi sotto il vischio durante le feste di Natale sta scomparendo e il motivo è molto semplice: le persone temono di essere accusate di abusi sessuali. Anche se ovviamente il bacio è consensuale. Troppi rischi, troppe preoccupazioni. E così l’usanza nata in epoca vittoriana e nota in tutto l’Occidente rischia l’estinzione.

I baci sotto il vischio sono diminuiti esponenzialmente negli ultimi anni. E le vendite della pianta hanno accusato il colpo. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, all’asta annuale in programma a Tenbury Wells, nel Worcestershire, le vendite potrebbero diminuire del 75 per cento. Nick "Mr Vischio" Champion, un rinomato banditore che organizza l'asta da quarantasette anni, prevede che circa 500 lotti della pianta andranno all'asta, rispetto ai 2 mila lotti degli anni precedenti, quando sbaciucchiarsi sotto la pianta era piuttosto comune.

“I lavoratori erano soliti baciarsi sotto il vischio alle feste di Natale in ufficio, ma oggi verrebbero accusati di abuso” ha evidenziato Champion ai microfoni del Daily Mail: “Le vendite di vischio hanno raggiunto il picco nei primi anni Novanta. Oggi i giovani non sono più interessati, mentre la generazione più anziana – che era solita tagliare e legare la pianta – sta morendo e non verrà sostituita” .

La tradizione è in voga principalmente nel Regno Unito, ma ha avuto anche grande fortuna in altri Paesi europei, Italia compresa. Nata da antichi riti pagani celti e vichinghi, la leggenda racconta che baciarsi sotto il vischio dona protezione eterna, simbolo che l’amore e la vita possono sconfiggere la morte.

Ma la fine di tutto questo è dietro l’angolo. Un recentecondotto da Morrinsons ha testimoniato che il 71 per cento degli under 35 non ha mai baciato nessuno sotto il vischio. I tempi cambiano (complice il woke)…