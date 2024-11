L'ultima sparata woke: la fotografia ha un passato sessista e colonialista

Wikipedia

Non ci sono più dubbi: la Tate Britain è ostaggio della religione woke. La celebre galleria londinese è finita al centro del dibattito pubblico in più di un’occasione per le sue particolari iniziative, basti pensare al tentativo di cancellare il pittore anti-nazista Rex Whistler, morto da eroe in Normandia ma un mero razzista secondo qualche solone. Ebbene, l’ultima vittima del clan del risveglio è la fotografia a causa del suo “passato sessista e colonialista”.

Non è uno scherzo. La Tate Britain ha organizzato la mostra “The 80s: Photographing Britain” che offre uno sguardo sull’epoca di Margareth Thatcher, che secondo gli attivisti chiamati in causa rappresenta “uno dei decenni più critici del Regno Unito” . La tesi della galleria è semplice: la fotografia ha un “passato sessista e razzista” e gli artisti selezionati hanno provato ad affrontare questa macchia indelebile. Ma non è tutto. Il programma della rassegna evidenzia che “la fotografia era uno strumento prezioso per le potenze coloniali” poiché “hanno reso creato stereotipi razzisti che hanno legittimato la missione degli imperi” .

Le immagini selezionate cercano di sfidare questo “sguardo coloniale” attraverso una “lente attivista” . La mostra spazia dagli “omicidi razzisti” ai “paesaggi di corpi neri”: "Questa mostra ripercorre il lavoro di una comunità eterogenea di fotografi, collettivi e pubblicazioni, che hanno creato risposte radicali ai turbolenti anni di Thatcher - riporta il Telegraph - Sullo sfondo delle rivolte razziali, degli scioperi dei minatori, della sezione 28 (che proibisce alle autorità locali di promuovere l'omosessualità, ndr), della pandemia di AIDS e della gentrificazione, lasciati ispirare da storie di protesta e cambiamento" .

L'ennesimo tentativo di accontentare questa o quella minoranza e puntare il dito contro

"la filosofia economica conservatrice ha reso più ricchi i più ricchi della società"

. Naturalmente non manca un riferimento alla ricchezza: in una sezione si afferma che