"Non c'è il genere neutro". E il passeggero non binario porta in tribunale Ryanair

Ai tempi del fondamentalismo woke la biologia non ha più valore. Lo sa bene Ryanair. Il motivo? La celebre compagnia aerea è stata portata in tribunale da un passeggero non binario per non aver previsto il genere neutro nel sistema di prenotazione dei voli. La richiesta è un risarcimento danni di oltre 4 mila dollari e la modifica del programma per prenotare un viaggio.

La vicenda è stata ricostruita dal Times. Siamo nell’ottobre del 2021: mentre utilizza il sito web di Ryanair per prenotare biglietti di andata e ritorno da Berlino a Gran Canaria, il passeggero in questione – di nazionalità tedesca – si rende conto che non è possibile utilizzare il genere neutro. La compagnia prevede infatti tre opzioni: “sig.”, “sig.ra” e “sig. na”. Niente alternative care alle varie declinazioni Lgbt.

Il passeggero ha dunque deciso di fare causa a Ryanair, che ha rifiutato un accordo extragiudiziale. Sarà dunque un tribunale di Berlino a esaminare la vicenda ed emettere il suo verdetto. Come evidenziato in precedenza, il cliente pretende una somma di denaro (4.200 dollari) e la modifica della piattaforma di prenotazione per fornire il genere “neutro”.

Il dibattito sulla questione va avanti da anni. Nel 2019, l'ente aeronautico mondiale International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato una guida per le compagnie aeree che desiderano offrire opzioni di genere non binarie ai passeggeri. Nello stesso anno, la United Airlines americana è diventata la prima compagnia aerea statunitense a offrire ai clienti opzioni di genere non binarie al momento della prenotazione dei voli. Da “non specificato” a “X”, sono diverse le modalità per segnalare la propria fluidità.

Tra le compagnie che offrono l’opzione troviamo British Airways, Virgin Atlantic, American Airlines, Delta e Air New Zealand. Alcune compagnie aeree hanno anche abolito la formula "signore e signori" come saluto a bordo in favore di alternative neutre rispetto al genere.