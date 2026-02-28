Primavera a Terme De Montel Milano

Con l’arrivo della primavera, De Montel Terme Milano propone un calendario che accompagna il passaggio dall’inverno alla primavera come processo di graduale rinascita regalando un’esperienza sensoriale completa. Tra rituali di benessere, cerimonie guidate, allestimenti immersivi e momenti dedicati alla convivialità, ogni visita invita a rallentare, ritrovare equilibrio, rigenerazione e benessere. Il percorso prende forma già dagli spazi, grazie a un allestimento primaverile che resterà attivo fino al 31 maggio: rami leggeri, boccioli appena schiusi, petali sospesi e tonalità cipria, avorio e pesca trasformano l’architettura in un giardino etereo, dai colori caldi e dorati, e che richiama le prime giornate miti. Cuore della proposta mensile sono i rituali di benessere, a partire dalle cerimonie di Aufguss, guidate da esperti Aufgussmeister.

Tra queste, il Golden Spring Aufguss celebra l’arrivo della primavera come momento di luce e rinnovamento, combinando calore, oli essenziali e un delicato ristoro finale di frutta fresca. Accanto agli Aufguss, trovano spazio esperienze come il Sound Bath, bagno sonoro che accompagna corpo e mente verso uno stato di quiete profonda, la Natural Experience, rituale ispirato agli elementi naturali e al contrasto caldo–freddo, e l’Energy Flow, meditazione guidata dedicata al riequilibrio dell’energia interiore. La dimensione sensoriale si estende anche ai trattamenti, con rituali come il Silken Spring Scrub, pensato per rigenerare corpo e capelli attraverso gesti lenti e avvolgenti, e le proposte Golden dell’Area SPA, dedicate alla luminosità e alla rigenerazione.

Tornano inoltre, nelle date dell’11 e 25 marzo, gli appuntamenti con Alebis Gomez, con trattamenti manuali orientati al benessere e alla riattivazione della circolazione. Marzo è anche un mese di appuntamenti speciali. Il 7 marzo va in scena La Nuit des Lumières, una serata ispirata alla luce femminile come simbolo di forza, consapevolezza e rinascita, tra riflessi sull’acqua, atmosfere luminose, musica e cerimonie tematiche. In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, il 13 marzo, De Montel propone sessioni speciali di sound healing powered by Virgin Active, dedicate al rilassamento profondo e alla riscoperta del riposo come rituale di benessere. Non mancano i momenti di convivialità: l’aperitivo quotidiano accompagna il calare della sera, mentre ogni giovedì il dj set lounge anima la corte interna con sonorità morbide e avvolgenti.

Prosegue anche l’esperienza Sparkling Moments, con degustazioni guidate in collaborazione con il gruppo Santa Margherita, pensate come dialogo tra cultura del vino e atmosfera termale. Il venerdì sera, la VIP Lounge ospita le cene lombarde, un racconto gastronomico con materie prime genuine dedicato alla tradizione del territorio, dove ogni piatto è convivialità. Il calendario si arricchisce inoltre della Festa del Papà, il 19 marzo, vissuta come occasione di condivisione e benessere intergenerazionale, e della Giornata Mondiale dell’Acqua, il 22 marzo, dedicata alla centralità dell’elemento acqua nel percorso termale.

A chiudere il mese, il 28 e 29 marzo, Terme De Montel ospita i Vogue Beauty Days evento dedicato all’incontro incontro tra benessere, bellezza e cultura contemporanea, con esperienze guidate dai beauty e wellness coach di Vogue Italia.