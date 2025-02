Vasco Rossi una delle tante star che hanno visitato i piccoli pazienti nell'ambito della "Star Therapy"

Dal 2016 è stata creata all'ospedale Rizzoli di Bologna una nuova terapia del sorriso e del buon umore, estremamente efficace, che sostiene la medicina tradizionale. Si tratta della "Star-therapy" un marchio brevettato e registrato.

Le "emozioni" aiutano a stare meglio

Nasce dall'intuizione del fisioterapista dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, il dott. Dario Antonio Cirrone, che dal 1990 si è concentrato sulla ricerca che studia le reazioni psicofisiche dei bambini e ragazzi ospedalizzati, come i malati di tumore, usufruendo dell'immagine di artisti di fama nazionale e internazionale in qualità di " dottori del sorriso e della psicoterapia ".

Proprio grazie all'osservazione il dottore ha compreso quelli che sono i desideri e gli interessi che stimolano nei piccoli pazienti emozioni positive, come quelle di pensare di poter incontrare i loro beniamini di persona. Emozioni talmente forti che spesso la terapia che ricevono risulta addirittura indolore.

Cosa è la Star Therapy

Dopo anni di ricerca nel 2026 il dottore ha creato e registrato la "Star-Therapy" una nuova terapia del sorriso e del buon umore, utile a sostenere la medicina tradizionale. La nascita vera e proprio di questa "Terapia delle Star" nasce poi nel 1992 con lo scopo di rivitalizzare la vita culturale e sociale all'interno degli ospedali e avviene con la visita presso qualsiasi centro ospedaliero pediatrico di un artista del mondo dello spettacolo o dello sport, o più semplicemente di una persona travestita da personaggi del mondo fiabesco o dei cartoni animati.

Anche il "traverstimento" dagli eroi dei bambini accompagnati da canti, balli e magie, che fanno sempre parte della Star Therapy, ha fatto osservare un netto miglioramento per quanto riguarda la sfera psichiatrica ed emotiva dei piccoli pazienti oltre a quella sociale e culturale che la malattia aveva incrinato. Questo inoltre ha permesso con il tempo anche il coinvolgimento di varie figure professionali come Psichiatri, Psicologi, Oncologi, Fisioterapisti e Infermieri.

Cosa significa per un bambino il ricovero

Il ricovero in ospedale costituisce spesso per il bambino un evento traumatico, anche perchè lo priva del suo ambiente familiare e dei suoi compagni di giochi e inoltre rappresenta un ambiente sconosciuto. In questo contesto intervengono i dottori Sorpresa, portatori di sorriso ed allegria, rappresentati da "star" che parlano e capiscono il linguaggio dei bambini, portano il sorriso e consentono un'evasione immediata dalla realtà, con la complicità di medici, fisioterapisti e infermiere e la conseguente somministrazione della scheda di valutazione.

"Vivere" una malattia da bambino è molto diverso che farlo da adulto e porta diverse implicazioni rispetto alla visione del futuro. La "Star Therapy" genera emozioni positive (Eustress) che accompagnano il bambino sia nei momenti precedenti la visita del personaggio che successivamente. Anche per i genitori del bambino ospedalizzato la Star-Therapy risulta avere una valenza molto positiva. Infatti l'atmosfera di allegria , la foto, la festa non sono riservate solo al bambino, ma anche ai genitori che si trovano spesso a spiegare ai loro figli chi sia quell'attoe o quel cantante o a condividere se questo fa parte della sfera delle emozioni del piccolo.

Lo scopo principe

Divulgare la Star Therapy è fondamentale nei vari ospdali italiani ma anche in quelli europei e in ogni

centro dove ci sia la presenza di bambini. Perché è fondamentale anche far comprendere agli artisti come il lororappresenti un dono che va offerto aimeno fortunati.