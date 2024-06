"Thank you next": quanto è difficile amare (e creare) una coppia ai giorni d'oggi

La veloce evoluzione che sta vivendo la nostra società in ogni ambito tocca anche i sentimenti. Se prima ci si incontrava in piazzetta o al bar, ora lo si fa tramite i social. Se fino a due decenni fa il matrimonio era lo scopo ultimo di una relazione ora, prima di arrivare al fatidico passo, si passa il più delle volte per una convivenza. Ovviamente non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma nessuno può negare quanto si siano complicate le relazioni e quanto la libertà ottenuta possa aver in qualche modo aperto nuove vie, rendendone difficoltose altre.

I "sentimenti moderni"

Ora si è sicuramente si più liberi di poter decidere all'interno di una relazione, di cambiare partner, di poter avere solo avventure anche alla luce del sole senza essere giudicati, ma costruire una relazione risulta spesso difficile e a volte la "via di fuga" è la soluzione più logica e la via più battuta. Di queste "50 sfumature di sentimenti" racconta in maniera perfetta una serie tv di Netflix Thank you Next, (Grazie e avanti il prossimo), che a differenza del titolo molto sbrigativo, indaga in maniera accurata su come si vivono i sentimenti oggi.

Interpretata dall'attrice e modella turca Serenay Sarikaia e scritta da Ece Yörenç è risultata un grande successe, perché racconta attraverso le storie sentimentali della protagonista, l'estrema difficoltà di creare legami affettivi duraturi nella società contemporanea.

Le "sfumature" dei sentimenti

Sette sono le situazioni "indagate" che spesso vengono vissute in una relazione, che in ogni puntata sono descritte e snocciolate fino ad arrivare ad una conclusione, per niente scontata, tanto da aver ufficializzato anche una seconda stagione della serie.

1. Situationship

2. Love Bombing

3. Ghosting

4. Benching

5. Submarining

6. Flashbacking

7. Truth or dare

Situationship - Una relazione senza impegno

Con questo termine si identifica una relazione in cui due persone si frequentano senza avere entrambe un progetto a lungo termine e senza considerarsi una coppia. La parole venne coniata nel 2017 dalla giornalista Carina Hsieh, che descrisse una situazione tra due persone indefinita - da non scambiare con il sesso occasionele - ma certamente caratterizzata da instabilità emotiva e mancanza di chiarezza.

Love Bombing - Il "Bombardamento d'amore"

Coniata negli anni ’70 dai membri della Chiesa dell’Unificazione degli Stati Uniti. Descriveva il meccanismo d’azione con cui i leader di alcune sette religiose adescavano i loro adepti ed esercitavano un controllo sui loro seguaci. Solo in un secondo tempo la psicologa Margaret Singer nel 1996, lo ha declinato alle relazioni romantiche, per descrivere un tipo di affetto tossico e manipolatore, dove il partner letteralmente "bombarda" e inonda di amore, ammirazione e attenzioni, al fine ottenere potere e controllo sulla sua vita.

Ghosting - Sparire senza lasciare traccia

Considerata alla stregua di una violenza psicologica, il Ghosting significa interrompere bruscamente e senza apparente motivo una relazione e tutte le comunicazioni e i contatti multimediali con un partner o con qualcuno che si sta frequentando, proprio scomparendo come un fantasma e ignorando qualsiasi tentativo di contatto.

Benching - Avere più opzioni

Deriva dalla parola inglese bench che significa "panchina" e viene utilizzato per descrivere una relazione sentimentale in cui uno dei due tiene "in panchina" l'altra persona come fosse una riserva. Il partner non viene lasciato, ma non ci si impegna nella relazione tenendolo in questo modo legato proprio come fosse una riserva da "utilizzare" in caso che altre relazioni non vadano a buon fine.

Submarining - Il ritorno dell'ex

Può essere considerato un "ghosting di ritorno", ovvero una situazione in cui uno dei due partner era sparito senza lasciare traccia (ghosting), ma poi ritorna senza allo stesso modo fornire nessuna spiegazione. Venne coniato dalla scrittrice britannica Rebecca Reid che lo descrisse così “Le persone, di qualunque sesso, che fanno Submarining sono proprio al pari dei marinai di un tempo che si imbarcavano per scomparire in fondo al mare e poi riemergere al termine della missione a loro assegnata ”.

Flashbacking - Idealizzare una storia passata

Si tratta della situazione sentimentale in cui viene idealizzata una storia del passato finita, come la migliore che si abbia mai avuto. Un modo di romanticizzarla aldilà del reale valore che ha avuto la relazione nella nostra vita, che spesso viene messa confronto -sminuendole - con nuove relazioni che si vivono. Un'idealizzazione molto pericolosa che impedisce di andare sentimentalmente oltre.

Truth or dare - Affrontare in una realazione la realtà

Quando in una storia dopo aver passato vari fasi si arriva ad affrontare la realtà, facendo chiarezza sui proprio

sentimenti o su quelli che prova l'altra persona per noi. È la maniera più sana che si può avere in una relazione sia in positivo che in negativo perché permette di poter prendere decisioni basandosi sulla realtà dei fatti.