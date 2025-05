Solo una firma. Il gelo a sinistra sul Consiglio in sinagoga

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è un bel clima in città. L'antisemitismo è sempre più diffuso, sdoganato e inquietante. Questo lo dicono i dati. C'è preoccupazione per la (e nella) Comunità ebraica. Eppure quest'ansia sembra condivisa solo dal centrodestra e dall'ex Terzo polo, se è vero che c'è solo una firma di sinistra sotto la richiesta (promossa da Alessandro De Chirico di Fi) di una convocazione straordinaria del Consiglio comunale presso la sinagoga cittadina, come segnale istituzionale «contro il montante sentimento di odio nei confronti della popolazione ebraica». Complice la guerra, e la sua narrazione, i segnali minacciosi aumentano, tanto che Daniele Nahum (consigliere comunale di Azione ed esponente della Comunità) e Davide Romano (del museo Brigata ebraica) pochi giorni fa, «alla luce della mostrificazione in atto contro Israele», hanno chiesto un incontro col ministro Piantedosi «per implementare la sicurezza della Comunità milanese».

A questa esigenza risponde anche la richiesta di un Consiglio nel tempio di via Guastalla.

Concepita dopo l'ennesimo corteo d'odio (quello di un mese fa con centri sociali e pro-Pal) l'istanza di De Chirico è stata formalizzata ieri e sottoscritta da 20 consiglieri, ma l'unica firma di sinistra è quella di Diana De Marchi, esponente della comunità ebraica e già unica della sinistra ad aver aderito a febbraio all'intergruppo «amici del popolo ebraico e di Israele», lanciato sempre da De Chirico a seguito di alcuni episodi di cronaca critici, ma anche dopo il «no» del sindaco alla richiesta di illuminare Palazzo Marino per i fratellini Bibas uccisi a Gaza.

Dopo il gelo di febbraio, è arrivato il gelo di maggio. E se il Consiglio in sinagoga vuol essere un segnale, l'assenza della sinistra è un segnale al contrario. Brutto.