Spari nel campo rom: Comune e Prefettura decidono la chiusura

Ancora non si sa. Se si tratti di qualcosa nato e «gestito» a suon di proiettili all'interno del campo nomadi di via della Chiesa Rossa (l'ipotesi più probabile) o se qualcuno sia arrivato da fuori per mettere a segno una sorta di spedizione punitiva e lasciare un segno. Stanno cercando di vederci chiaro i carabinieri del Nucleo investigativo che indagano sulla sparatoria avvenuta lunedì sera all'interno dell'insediamento rom alla periferia sud della città. A rimanere feriti, entrambi colpiti a colpi di pistola alle gambe, sono stati Marco Deragna, 59 anni e il figlio 26enne Kevin, già noto alle forze dell'ordine. Lunedì l'allarme è scattato verso le 21.30, quando due auto hanno scaricato i Deragna padre e figlio fuori da due diversi ospedali: il padre è stato accompagnato all'Humanitas, il giovane è stato lasciato davanti al San Paolo. I carabinieri al loro arrivo sono stati accolti da decine di donne, mentre gli uomini sono rimasti in disparte, lontano dagli occhi degli investigatori. In maniera molto vaga i testimoni hanno parlato di «un'Audi station wagon nera» con a bordo quattro persone incappucciate, che avrebbero aperto il fuoco prima dell'ingresso nell'insediamento rom continuando poi a sparare fino a casa dei due feriti. A terra sono stati trovati più di dieci bossoli, ma ci sono diversi elementi che fanno pensare chi indaga a una ricostruzione «di comodo» elaborata appositamente per i carabinieri da parte degli abitanti del campo rom.«L'episodio grave come purtroppo anche altri avvenuti in precedenza, evidenzia che il campo rom di via Chiesa Rossa ha problematiche di sicurezza e di degrado - spiega l'assessore alla sicurezza del Comune Marco Granelli- Della questione ne abbiamo parlato nel Comitato ordine e sicurezza pubblica convocato dal Prefetto.

Il Comune d'intesa con la Prefettura, dopo aver chiuso il campo rom di via Bonfadini nell'agosto 2024, ha avviato il percorso per il superamento e chiusura anche del campo r om di via Chiesa Rossa. La Giunta ha approvato una delibera di superamento del campo e ha approfondito la questione in Prefettura. Nei giorni scorsi ha notificatol'avvio del procedimento formale di chiusura del campo».