12 anni schiavo, così gli uomini venivano rapiti e resi servi

12 anni schiavo è il film che andrà in onda questa sera alle 21.27 su Rete 4 e che racconta l'incredibile storia vera di Solomon Northup, un violinista afromericano di New York che nel 1841 venne rapito e privato dei documenti che attestavano il suo stato di uomo libero e venduto poi ai padroni delle piantagioni del sud.

12 anni schiavo, la trama

Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) si trova a Washington con l'idea di avere la possibilità di essere scritturato per uno spettacolo in qualità di violinista. Tuttavia l'appuntamento si scopre essere una trappola ordita da due criminali e spacciatori di vite umane che strappano i documenti di libertà di Solomon e, così facendo, riescono a venderlo come schiavo. In Louisiana, dove comincia il suo inferno come schiavo, Solomon assaggia due tipi di potere: da una parte il gentile William Ford (Benedict Cumberbatch), dall'altra Edwin Epps, ultimo padrone a cui lo schiavo viene venduto, e che ha una vena sadica e crudele che trasforma la vita di Solomon in un vero e proprio inferno. Inoltre il nuovo padrone è anche profondamente infatuato di Patsey (Lupita Nyong'o) e non si fa scrupoli a usare violenza anche contro la donna, con cui Solomon instaurerà un rapporto volto soprattutto a sopravvivere e a mantenere un briciolo di umanità in un mondo che sembra non averne più. Il destino dell'uomo poi si intreccerà con quello di Samuel Bass (Brad Pitt), un abolizionista del Canada che è contrario alla schiavitù e farà di tutto per aiutare l'uomo a riconquistare la sua libertà.

La vera storia di Solomon Northup

La vera storia che è alla base del film 12 anni schiavo si trova nell'autobiografia scritta dallo stesso Solomon Northup e che in Italia è edito da Newton Compton Editore. In effetti è proprio grazie a questa biografia che il regista Steve McQueen ha scelto di realizzare il film. Come viene spiegato dal sito dell'Internet Movie Data Base, il regista non conosceva la storia di Northup: la scoprì solo perché sua moglie aveva cominciato a leggere la biografia dell'uomo ed era rimasta scioccata dal racconto dei soprusi e delle ingiustizie subite da Solomon Northup.

Come viene raccontato da ComingSoon.it, Solomon Northup era un falegname e un musicista che venne condotto con l'inganno a Washington da cui fu trasportato su una nave schiavista verso New Orleans. Durante il viaggio l'uomo riuscì comunque a spedire una lettera alla moglie per raccontarle quello che era successo, grazie al buon cuore di un marinaio che provò ad aiutare Solomon. Tuttavia la comunicazione non ebbe seguito perché l'uomo non sapeva la destinazione del suo viaggio, né poteva in questo modo dare un luogo per essere prelevato e riportato alla sua vita.

Venduto come schiavo, Solomon passò i primi due anni passando da un padrone all'altro, provando sulla sua pelle eventi davvero crudeli e terribili, che erano ancora più scioccanti per un uomo che era nato e che aveva vissuto da persona libera e che quindi era del tutto impreparato alla crudeltà che i proprietari terrieri usavano contro i propri schiavi. Il peggio, però, arrivò quando Solomon venne comprato da Edwin Epps - nel film interpretato dall'attore Michael Fassbender - che gli diede il compito, tra le altre cose, di punire gli altri schiavi che non obbedivano ai capricci del padrone. Come viene raccontato anche nel film, la svolta per Solomon arrivò quando decise di raccontare la sua storia a Samuel Bass, un uomo che si batteva per l'abolizione della schiavitù. Fu Bass a scrivere alla famiglia di Solomon Northup di modo che l'avvocato della famiglia, il bianco Henry B. Northup - con cui Solomon condivideva il cognome per pura casualità - potesse andare in Louisiana, riscattare la libertà dell'uomo e riportarlo in seno alla sua famiglia.