"Abbandonatrice di reality professionista". Altro record per Flavia Vento

Chi è appassionato di tv anni Duemila non può non conoscere Flavia Vento. Dai su, come si possono dimenticare le sue perfomance sotto il tavolo trasparente di Libero, quello sul quale erano appoggiati i telefoni usati da Teo Mammucari per gli scherzi telefonici. Da lì in poi la sua carriera è decollata e Flavia Vento è diventata una presenza fissa nei salotti televisivi più pop. Indubbiamente bellissima, anche il suo apparire svampita ha contribuito a renderla un personaggio. Che poi sia interessante o meno non sta a noi giudicarlo ma se da oltre 20 anni non passa stagione in cui non sia in tv, è evidente che abbia delle qualità, no?

Ed è forse per queste qualità che continua a essere invitata ai reality show del nostro Paese. È tra i volti noti che ha partecipato a più reality diversi (La fattoria, Grande fratello vip, due volte l'Isola dei famosi, La pupa e il secchione show) ma non è questo il suo record, anche perché in Italia si è formata una nuova classe di lavoratori: i professionisti dei reality. Flavia Vento ha un primato ben più particolare e originale: ha abbandonato qualunque reality al quale abbia partecipato. Per Wikipedia, infatti, la showgirl " è anche conosciuta perché è un'abbandonatrice di reality professionista ". Lo dice Wikipedia, ambasciator non porta pena.

L'ultima sua impresa si è consumata pochi giorni fa: dopo circa una settimana ha abbandonato La pupa e il secchione show. L'annuncio è stato dato da Barbara d'Urso, che ha anche rivelato di aver provato in tutti i modi a convincere la "pupa" Flavia a rimanere. Ma a quanto pare lei non ha voluto sentire ragioni. Nella puntata di domani del programma di Italia1 probabilmente verranno spiegati i motivi dell'ennesimo abbandono, che si va ad aggiungere alla collezione della Vento. Qualche maligno ha insinuato che stavolta a mancarle siano stati i messaggi di "Tom Cruise".