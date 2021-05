Accuse choc alla Marini: "Guarda dove l’hai fatta". Scoppia la rissa

Valeria Marini è stata eliminata da Supervivientes. L'esperienza nel reality spagnolo, che segue le orme dell'Isola dei famosi, è terminata nel peggiore dei modi per la showgirl sarda, accusata di aver lasciato i propri escrementi in bella mostra. E la rissa che ne è scaturita sotto l'occhio vigile delle telecamere sta facendo il giro del web.

A Supervivientes Valeria Marini non ha avuto vita facile a causa degli scontri con alcuni naufraghi. Le tensioni maggiori si sono verificate con la cantante spagnola Lara Sajen, che con la showgirl sarda ha avuto più di uno scontro durante la permanenza sull'isola. Tra le due non è mai corso buon sangue e nell'ultimo giorno di permanenza nel reality della Marini è andato in scena l'ultimo violento confronto.

La Sajen ha accusato Valeria Marini di aver defecato vicino alla tenda dove i naufraghi dormono, senza curarsi di coprire adeguatamente gli escrementi. Il tutto di fronte agli altri naufraghi. Alle accuse mosse dalla cantante iberica, la Marini ha replicato a tono negando e prendendosi gioco dell'avversaria, mentre continuava a dividere un cocco per i compagni di avventura. L'atteggiamento beffardo della showgirl sarda non ha fatto altro che scatenare la rabbia della Sajen, che ha iniziato ad attaccarla: " Sei una maleducata. Sei una vecchia pazza, ho solo detto che hai c****o no che hai ammazzato qualcuno ".

Non ti azzardare ad offendermi un'altra volta. Ma stai zitta. Sei una bugiarda, maleducata".

"La mia l'ho raccontata e tutta la gente mi ama. Le donne mi amano, i bambini mi amano. Tu invece?

Impossibile per Valeria Marini rimanere in silenzio: "Tra le due si è scatenato un violentofatto di accuse e recriminazioni anche personali. La Marini ha provocato la Sajen chiedendole quale fosse la sua storia:".

La furibonda lite è proseguita fino a quando la showgirl italiana ha spostato lo scontro sull'aspetto fisico e indicandole la pelle sulla pancia della cantante spagnola si è scatenata: "Tu a me hai detto vecchia pazza ma guarda la pelle della tua pancia ed ora guarda il mio corpo, guardalo. Ma dove vai?" . Alimentando la rabbia della rivale che l'ha accusata nuovamente di essere maleducata e fuori luogo per le sue osservazioni. Secondo molti, sul web, il violento scontro tra le due potrebbe aver influito sull'eliminazione dal reality di Valeria Marini. L'ex star del Bagaglino non è ancora fuori dai giochi, ma attende il verdetto dell'ultimo televoto che potrebbe consentirle di rimanere su Playa Destierro, l'ultima spiaggia per gli eliminati in vista della finale. In tanto, sui social netwoek, il video della lite è già diventato virale.