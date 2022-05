È morto l'attore John Zderko, indimenticabile protagonista di Criminal Mind

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa dell'attore statunitense John Zderko, protagonista di molte serie tv, ma soprattutto per la sua interpretazione in Criminal Mind. La notizia del decesso ha fatto il giro del mondo in poco tempo, e si si sono moltiplicate sui social le manifestazioni d'affetto e di cordoglio per la scomparsa. L’attore a 60 anni ha perso la sua battaglia contro il cancro che gli era stato diagnosticato qualche tempo fa.

Ad annunciarne la morte il suo amico e collega Charlie Koontz con un tweet, condiviso poi da Hollywood Reporter. “ Un grande amico e un attore eccellente se ne sono andati troppo presto ” ha scritto. La sua prima apparizione sullo schermo nel 2005, quando ha preso parte in diversi spettacoli come 9-1-1: Lone Star, Dirty John e The Player. Amatissima la sua interpretazione nella serie tv The Mentalist. I suoi ruoli più recenti sono stati in Breaking di Bleeker Street, che ha debuttato al Sundance Film Festival, e in Bosch: Legacy. Ma è stata la serie di Criminal Mind ad avegli regalato il successo mondiale. Nato e cresciuto in Ohio, aveva frequentato la Park Ridge High School ed era diventato anche un giocattore di basket nella squadra di James Gandolfini.

Si era poi laureato alla UC Irvine ed ha iniziato a studiare e prendere lezioni di recitazione alla Ucla. È proprio qui che capisce che il cinema è la sua strada. Per questo aveva lasciato la sua occupazione per dedicarsi a tempo pieno solo alla recitazione. Nel film horror del 2014, Apparitional, Zderko si era distinto nel ruolo di un uomo che viene attaccato da un fantasma, che poi si impossessa del suo corpo, facendo diventare la pellicola un cult per gli amanti del genere. Poco si conosce della sua vita privata. Lascia la sorella Karen ed i suoi amati nipoti Jason e Jeff.