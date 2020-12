Melissa Satta dice addio a Boateng. Beccata con un altro uomo

Sono passati solo dieci giorni dall'annuncio di addio tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng e il gossip già si infiamma. Il settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana, ha lanciato l'indiscrezione che vorrebbe l'ex velina sarda molto vicina al rampollo Matteo Rivetti. Sui social i due sono distanti, ma la rivista di Alfonso Signorini parla di un'amicizia particolare - nata in estate - che potrebbe presto sfociare in un nuovo amore.

Il 21 dicembre scorso Melissa Satta e il marito, il calciatore Boateng, hanno annunciato la definitiva separazione con un comunicato stampa congiunto pubblicato sui social network: " Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox ". Le voci di una crisi circolavano però da mesi. La coppia si era presa ulteriore tempo (il periodo estivo) prima di ufficializzare l'addio. La rottura - come riporta Fanpage - sarebbe partita dalla Satta, non più sicura del loro rapporto, dopo il presunto tradimento del marito Boateng con l'ex fidanzata di un calciatore del Milan.

Proprio durante una delle cene insieme con loro ha conosciuto quello che oggi è il suo nuovo compagno

In questi mesi, però, la bella modella non sarebbe rimasta da sola. Secondo l'indiscrezione lanciata da Chi, infatti, Melissa Satta avrebbe già incontrato un. Durante l'estate, per fuggire dalla tristezza del matrimonio naufragato per la seconda volta, l'ex velina avrebbe trovato rifugio a casa di Renzo Rosso e Arianna Alessi, amici di lunga data della modella. "", riporta la rivista Chi per annunciare il nuovo presunto flirt. Lui è l'imprenditore, 34 anni, figlio di Carlo Rivetti ex proprietario del brand di abbigliamento sportivo Stone Island, marchio per il quale lavora ancora Matteo in qualità di AD.

Tra loro sarebbe scoccata la scintilla e la coppia si starebbe frequentando al riparo da occhi indiscreti già da diverso tempo. Melissa Satta, da sempre molto riservata, non vorrebbe esporre la sua nuova frequentazione ai pettegolezzi soprattutto per proteggere il figlio Maddox. Per il settimanale di Alfonso Signorini, però, è solo questione di tempo prima che la coppia esca allo scoperto, magari paparazzata dai fotografi.