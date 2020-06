Addio alla privacy del Principe Harry. Mamma di Meghan a Beverly Hills

Non c’è un attimo di pace per il Principe Harry e Meghan Markle. Quella vita indipendente che avevano sognato da tempo sembra un progetto irrealizzabile. Dal mese di marzo ad oggi, la vita dei due ex duchi è stata sconvolta in ogni modo possibile. La Megxit non avrebbe dovuto mettere in seria difficoltà tutti gli obbiettivi che avevano in mente ma, la pandemia, i litigi con William e Kate e i problemi con l’ufficio dei brevetti, hanno costretto sia Harry che Meghan a compiere un passo indietro. Vivere in America, però, non è facile. E se la Markle non ha avuto poi così tante difficoltà, è il Principe che fatica a trovare la retta vita. Inoltre come riporta un articolo che è stato pubblicato da Marie Claire UK, la ex duchessa avrebbe deciso di prendere in mano la situazione e da cercare di ovviare a tutte le difficoltà che la coppia sta affrontando.

Il magazine inglese riporta che Doria Ragland, madre di Meghan, prestissimo si trasferirà a Beverly Hills e in quella villa lussuosa in cui i duchi si sono rifugiati e in cui stanno trascorrendo il confinamento sociale. Secondo le prime indiscrezioni, Meghan avrebbe chiesto l’aiuto di sua madre per regalare al Principe Harry un po’ di respiro dagli impegni di genitore. Il rampollo dei Windsor sembra essere molto stanco e crescere il piccolo Archie non è un’impresa facile. Meghan quindi avrebbe invitato Doria a vivere insieme a loro, sperando così di poter alleviare un po’ la tensione. Però un amico del Principe che, interrogato da uno dei giornalisti del tabloid, avrebbe rivelato che Harry non è tanto convinto della scelta di Meghan. "Ha paura per la sua privacy – rivela il confidente del principe -. È convinto che Doria sia un pericolo per la vita che sta costruendo con la moglie". Infatti, già in precedenza, un altro amico di Harry avrebbe messo in guardia l’ex duca in merito ai pericoli di una convivenza forzata con la suocera.

Il tabloid però fa chiarezza. Da quel che sembra, la privacy della coppia non è affatto in pericolo. La villa di Beverly Hills, proprietà da 18 milioni di dollari dell’attore Tyler Perry, è così grande che Meghan ed Harry possono vivere serenamente senza accorgersi della presenza di Doria. Dopotutto la Ragland non è mai stata una donna invadente e vivrà in un’ala della casa con stanza e bagno privato. Forse le esternazioni del Principe sono legate a un malessere più profondo. Il confidente conferma che, ancora oggi, il principe si sente un “pesce fuor d’acqua”.