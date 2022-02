Addio a Tony Fuochi, voce italiana di Super Mario e i Cavalieri dello Zodiaco

Super Mario e Lupo Alberto perdono la loro identità italiana. È infatti scomparso Tony Fuochi, nome d’arte di Antonio Fuochi ex speaker amatissimo di Radio Padova, nonché doppiatore di Super Mario e Phoenix de I Cavalieri dello Zodiaco. Se n’è andato all’età di 67 anni, nella terapia intensiva dell’ospedale di via Giustiniani a Padova, dove era ricoverato dal 12 gennaio per Covid.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente tramite i social, dopo essere stata diffusa dalla pagina di Yamato Video, l’etichetta proprietaria di molte opere doppiate da Fuochi. Nato a Cremona nel 1955, aveva iniziato la sua carriera in radio, passione che ha continuato per tutta la sua vita, anche dopo essere diventato un'eccellenza nel doppiaggio.

Tony Fuochi era uno dei doppiatori più amati, aveva prestato la sua voce a tanti personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto dei cartoni animati e dei videogiochi. Il suo timbro corposo fin da subito balzò all’attenzione del pubblico, anche se durante un’intervista fu proprio lui a raccontare come agli inizi nel mondo dell’animazione, ricevesse solo le parti di personaggi “brutti e cattivi”, proprio per il suo timbro vocale. Alla fine era riuscito ad ottenere la parte di Phoenix ne I Cavalieri dello Zodiaco, venendo scelto tra l’altro per ultimo, tra le diverse voci dell’anime. Ma fu proprio questa la fortuna in Italia del cartone.

Oltre a questa interpretazione molti lo ricorderanno come la voce dello Stregone del Toro in Dragon Ball Z, e Dragon Ball GT. E ancora, House di Scuola di Polizia, Giovanni il malvagio capo del Team Rocket nella serie Pokémon, Zodd nella prima trasposizione animata di Berserk, Gol D. Roger e tanti altri personaggi in One Piece.

Anche nel campo dei videogiochi la sua voce era una vera e propria eccellenza. Da God of War 3 dove aveva doppiatto Efesto, Master Yi nel gioco free-to-play della Riot League of Legend, Kleiver in Jak 3, Samael e Arso Consiglio in Darksiders, e successivamente sempre Samael e Padre Corvo in Darksiders 2. E ancora in The Elder Scrolls 5: Skyrim, Infamous 1 e 2, Alan Wake, Dante’s Inferno, Destiny, Call of Duty: Black Ops 2, Killzone. La prossima stagione degli anime di Yamato sarà un tributo al suo nome e alla sua voce, che ha segnato indelebilmente e ispirato intere generazioni.