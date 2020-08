"La svista è una cosa, la svastica è un'altra". Adriana Volpe fulmina Serena

Nei giorni scorsi l'influencer sarda Serena Enardu era finita al centro di polemiche a causa di alcune story pubblicate sul suo account Instagram. Nei video la donna era intenta a festeggiare il complenno di una sua amica in un locale di Cagliari. Al momento del taglio della torta, anch'esso immortalato con dovizia di particolari, è però apparso un dettaglio molto inquietante. Sulla torta infatti, a mo' di decorazione, campeggiava una bandierina con la svastica nazista.

La Enardu resasi conto della gaffe commessa ha immediatamente cancellato i filmati incriminati. Purtroppo per lei ciò non è stato sufficiente a scampare dalle numerose critiche. Vari utenti sono infatti riusciti a catturare le immagini e a renderle visibili a chiunque. In breve tempo è quindi montato il caso "torta svastica" con decine e decine di commenti sui social network.

La stessa Enardu è subito corsa ai ripari scusandosi per l'errore commesso e prendendo le distanze dalle tesi naziste e dalla quella stessa simbologia. Insieme alla sorella gemella Elga, anche lei presenta alla serata, ha scritto: "Noi ci dissociamo completamente da quel simbolo e dall’ideologia nazista. Se in qualche modo abbiamo toccato la sensibilità di qualcuno chiediamo scusa. Siamo state superficiali anche noi a non renderci conto che si trattava di un contenuto che non andava pubblicato. A volte ci sono dei momenti di leggerezza e non sempre si pensa proprio a tutto".

A qualche giorno di distanza dalla vicenda Adriana Volpe, sua ex compagna al Grande Fratello Vip, è tornata sul fatto criticandola pubblicamente. La conduttrice di Ogni Mattina ha giudicato poco credibili le scuse della presentate dalla Enardu. Durante una recente puntata del suo programma quotidiano è stato mandato in onda un servizio sulla questione. La voce narrante del filmato afferma perentoria: "Serena ha rimosso la foto incriminata e si è scusata parlando di un momento di leggerezza. Forse più che di leggerezza, ci sarebbe bisogno di un po' di ripetizioni di storia".