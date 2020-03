Le dolci parole di Andrea Denver per Adriana Volpe: "Spero stia bene"

L’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip di Adriana Volpe continua a farsi sentire tra gli inquilini di Cinecittà e, in particolar modo, Andrea Denver non ha esitato a manifestare tutta la sua preoccupazione per l’amica.

Già nei giorni precedenti, il modello era apparso particolarmente sottotono e pensieroso, tanto che molti avevano ricondotto il suo stato proprio all’assenza della Volpe che, durante la sua esperienza al Gf Vip, aveva stretto un rapporto intenso con Andrea. Il legame di amicizia tra i due aveva anche fatto vociferare in passato tanto da far pensare ad una vera e propria liaison arginata solo dal fatto che Adriana fosse sposata e madre di una bambina.

Andrea, però, non ha mai nascosto l’attrazione provata nei confronti della sua ex inquilina e, più volte, accanto a lei, è apparso evidentemente in imbarazzo. Ma quello che per molti era da considerarsi un vero e proprio flirt, da parte di entrambi è sempre stato descritto come una amicizia che continua ad essere forte nonostante l’uscita di Adriana dalla Casa.

La Volpe, costretta ad abbandonare il gioco perché il suocero gravemente malato a causa del coronavirus, ha lasciato un grande vuoto tra i suoi compagni e, proprio nelle ultime ore, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver si sono ritrovati a parlare di lei.

“ Guarda che bella, Adriana è bellissima – ha commentato Patrick, mentre Andrea gli faceva eco - . Spero che stia bene ”. Denver, nonostante non sia stato messo al corrente di ciò che è accaduto alla Volpe, recentemente colpita dalla morte del suocero, ha intuito – così come gli altri – che la sua uscita dalla Casa sia stata dovuta a problemi familiari molto seri.