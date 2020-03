Adriana Volpe furiosa con il Gf Vip: "Sono arrabbiata da matti"

La puntata di ieri, 2 marzo, del Gf Vip ha fatto davvero arrabbiare Adriana Volpe che, richiamata dagli autori, si è rifiutata di indossare il microfono come richiesto in segno di protesta.

La conduttrice è stata costretta prima a confrontarsi aspramente con Antonio Zequila, e poi a leggere la lettera che il marito Roberto Parli le ha inviato chiedendole di rivedere alcuni atteggiamenti al fine di evitare pettegolezzi inutili sul suo conto. L’ennesimo scontro con Zequila, però, pare abbia fatto davvero infuriare la Volpe. Tacciata da Antonio di aver mentito sul loro passato flirt, Adriana si è vista costretta, ancora una volta, a smentire arrivando addirittura a giurare su sua figlia che quanto raccontato da lui non corrisponde in alcun modo a verità. La reazione dell’attore è stata del tutto inaspettata: essere accusato di raccontare bugie lo ha fatto inalberare a tal punto che Alfonso Signorini si è visto costretto ad intervenire per invitare lui e la Volpe a moderare i toni.

Ma le brutte sorprese per la ex conduttrice di Rai 2 non sono finite e, dopo la lite furiosa con il coinquilino, Adriana ha dovuto fare i conti con i rimproveri del marito. Roberto Parli, che aveva già ammesso di essere stato infastidito da alcuni comportamenti della moglie, l’ha invitata a moderarsi all’interno della Casa affinchè non si vengano a creare gossip inutili e sterili.

Richiamata all’ordine, quindi, la Volpe si è giustificata asserendo di cercare dei complici nella Casa che possano colmare le carenze affettive dovute alla lontananza dalla famiglia, ma non ha nascosto il dispiacere per quanto detto dal marito. Così, a conclusione di una puntata che l’ha particolarmente scossa, Adriana non ha nascosto di essere arrabbiata con il Gf Vip per aver dato adito, ancora una volta, ai pettegolezzi su un presunto ed inesistente flirt con Zequila.

Come riportato da un video iniziato a circolare in rete, la ex conduttrice di Rai 2 ha manifestato tutto il suo disappunto contravvenendo alle regole del gioco e togliendosi il microfono. Invitata dagli autori ad indossarlo, si è rifiutata. Antonella Elia, quindi, che è stata spettatrice della scena, ha chiesto alla coinquilina i motivi di quell’atteggiamento astioso. “ Sei arrabbiata? ”, le ha domandato la showgirl e Adriana si è sfogata: “ Sono arrabbiata da matti con loro! ”.