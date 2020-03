Gf Vip, Zequila svela il passato con la Volpe: "Siamo stati tutto il pomeriggio a casa mia"

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip sembra essere quella della resa dei conti. Dopo lo scontro tutto al femminile tra Antonella Elia, Valeria Marini e Fernanda Lessa, Alfonso Signorini ha affrontato nuovamente il tema del presunto flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe.

Le chiacchiere su questa ipotetica liaison si susseguono dai primi giorni del reality, quando delle mezze ammissioni dell'attore hanno insinuato il dubbio nel conduttore e negli altri concorrenti. Infatti, la loro sembrava essere la terza coppia scoppiata della Casa, visto che ci sono stati dei pettegolezzi anche su Andrea Denver e Rita Rusic e sempre tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis. Quest'ultimo flirt è stato poi confermato da entrambi, mentre quello con la Rusic è stato smentito da entrambi. Quello tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, invece, è molto controverso. Da una parte c'è l'attore che, a giorni alterni, ammette di avere avuto tanto tempo fa una veloce relazione con la conduttrice quando erano entrambi molto giovani. La Volpe, però, ha smentito in più riprese il flirt con Zequila, ammettendo solamente la conoscenza di un giorno con l'uomo.

L'attore si è reso protagonista in più di un'occasione raccontando questo aneddoto. Adriana Volpe si è sempre dimostrata infastidita dalle insinuazioni dell'uomo e, forse anche per questo motivo, Zequila ha cambiato più volte la sua versione, negando di aver effettivamente avuto una relazione con lei. Nel corso della penultima puntata, il tutto era stato declassato a un semplice caffè tra amici a casa di Antonio Zequila a Milano, quando Adriana Volpe era poco più che diciottenne e nel pieno della sua carriera da modella.