La lettera del marito della Volpe: "Tu le dicevi 'sei da Sanremo...'"

La quarta edizione del Grande fratello vip, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, ha per molti decretato due vincitrici. Una effettiva, Paola Di Benedetto, che si è aggiudicata il montepremi del reality Mediaset, e una morale, che da giorni fa parlare di sé per aver scelto di abbandonare il gioco della casa più spiata d'Italia a causa di un suo grave problema familiare. Si tratta di Adriana Volpe. La quale aveva commosso i telespettatori comunicando ai suoi compagni d'avventura, nel giardino della celebre Casa, di dover rinunciare al Gf vip per motivi personali. Agli occhi del resto dei gieffini, l'ex conduttrice de I fatti vostri appariva visibilmente provata nel lanciare il suo messaggio d'addio. E a diverse ore dal triste comunicato, era poi giunta la news della morte del suocero, Ernesto Parli, che si spegneva in Svizzera e all'età di 76 anni, nel pomeriggio del 20 marzo. Il padre del marito, Roberto Parli, è venuto a mancare per via dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, provocato dall'infezione da coronavirus da lui contratta di recente. E al compianto genitore il consorte dell'ex gieffina ha voluto destinare un lungo messaggio d'addio, visibile nella descrizione di un suo nuovo post condiviso su Instagram.

"Caro papà, leggere queste righe per me è stato un orgoglio, «l’uomo del Magic Moment » -si legge nel messaggio riportato a corredo di un ritaglio di giornale postato da Parli junior, che immortala un articolo dedicato al padre Ernesto Parli-. Sei stato e sei un grande uomo disponibile e generoso con tutti! Oggi è il mio primo compleanno senza di te con il cuore a pezzi! Ma voglio che sia tu ha festeggiare per me!". E la dedica al compianto ex presidente del Chiasso prosegue così: "La tua famiglia é sempre stato tutto per te, hai sempre lottato per tenerla unita e sempre dato forza a tutti e spronato tutti noi per fare sempre il meglio e non mollare mai! Mi ricordo ad Adriana (allude alla moglie Adriana Volpe, ndr) dicevi sempre: 'tu sei da prima serata! devi condurre Sanremo!' Con Gisele spero di poter essere anch’io un grande papà. È stato un onore averti come papà, sei stato un immenso marito".