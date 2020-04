Adriana Volpe: "In Rai ci sono schemi rigidi"

Reduce dal successo personale ottenuto al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe - in diretta sulla pagina Instagram del settimanale Chi - parla della sua vita professionale, passata e futura.

Nonostante le polemiche sulle clausole contrattuali legate alla maternità e le beghe, anche legali, col collega Giancarlo Magalli, Adriana Volpe ricorda la sua carriera in Rai con grande affetto e gratitudine: "Io guardo sempre il mio presente e avanti. Io, per il momento, ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto lavorare e dato una professionalità. In Rai ho avuto grandi maestri".

Tra questi "maestri", Adriana Volpe ne ricorda due in particolare. Il primo ringraziamento è per l'indimenticato Fabrizio Frizzi, con cui la showgirl ha debuttato a Scommettiamo che?!: "Mi ha dato l'imprinting. Lui e Michele Guardì mi hanno formata. Ti insegnano il metodo di studio, ti danno gli strumenti per avere una professionalità. Loro hanno messo i primi mattoni di quella che è stata una costruzione".

Il ricordo di Frizzi si fa poi più personale e tenero: "Fabrizio era buono, generoso, solare. Quella risata ce l'aveva nella vita privata. Non faceva differenza tra il direttore generale o la gobbista, la parrucchiera. Aveva le stesse intenzioni e faceva i regali a tutti alla stessa maniera".

Grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, però, Adriana Volpe ha potuto mettere a confronto il metodo di lavoro della televisione pubblica con quello di Mediaset e ha percepito una diversa atmosfera: "Ho sempre fatto programmi di grandissimo successo ma erano molto confezionati, rigidi, con una scaletta, un copione, ben preparato da bravissimi autori. Tu ci metti la faccia ma c'è un lavoro dietro. Al Grande Fratello Vip ero libera. Ho assaporato la libertà di fare televisione con i miei pregi e difetti, tirando fuori il mio carattere".

Adriana Volpe spera di poter assaporare ancora questa libertà di fare televisione, già vissuta nel suo primo impegno su Canale 5: "Per il percorso che ho fatto mi auguro di avere un'opportunità con Mediaset perché mi piace il loro modo di fare gruppo, famiglia". "Sembra assurdo, siamo entrati in una Casa, ti interfacci con delle voci, però, dietro quella telecamera, c'erano delle persone, che si confrontavano giornalmente con noi. Quelle persone mi sono entrate nel cuore", ha sottolineato Adriana, esprimendo tutta la sua gratitudine.

La speranza di una svolta professionale è per Adriana anche l'occasione per mettere una pietra sopra alle passate polemiche con Magalli: "Ha avuto tremila opportunità per chiedermi scusa, non mi ha mai chiamato, non mi ha mandato un messaggio, nemmeno fatto le condoglianze. Io voglio volare oltre. Non interessa più questa storia". "Io sono serena così come sono. Il pubblico, in questi anni, si sarà fatto un'idea. Adesso basta", chiosa la Volpe.