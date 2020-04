Adriana Volpe non crede a Magalli: "La pace solo mediatica, non mi ha mai chiamata"

La querelle tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non è destinata a finire: la conduttrice non crede alla volontà dell’ex collega di sotterrare l’ascia di guerra e lo accusa di cercare una “pace mediatica”.

Era stato proprio Magalli, qualche giorno fa, a spiegare di voler dimenticare le vecchie diatribe con la Volpe lasciandosi il passato alle spalle. Raggiunta da TvBlog, però, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso di non credere alla buona fede di Giancarlo perché, se le sue intenzioni fossero state quelle dette ai media, avrebbe potuto anche chiamarla.

“ Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me – ha precisato Adriana -. Probabilmente è una ‘pace mediatica’, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha ”. La Volpe, dunque, non crede in alcun modo che lei e l’ex collega possano stringersi la mano dimenticando i rancori del passato.

“ Consentimi, invece, di ringraziare con il cuore in mano tutti i colleghi e gli amici, molti dei quali, in maniera del tutto inaspettata, hanno inviato messaggi di vicinanza e solidarietà a me ed alla mia famiglia ”, ha aggiunto ancora lei che, abbandonata la casa del Gf Vip per la malattia del suocero, morto in seguito alle complicanze del coronavirus, si è allontanata per un po’ dai social vivendo in maniera riservata il dolore e dedicandosi anima e corpo alla sua famiglia.

Proprio questo allontanamento dal suo pubblico ha sollevato una serie di gossip nati in seguito ad un “segui” mancato tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. E, proprio in merito, dopo un appunto fatto attraverso un post su Instagram, la conduttrice ha voluto fare una ulteriore precisazione.

“ Sono rimasta sorpresa dell’attenzione mediatica che si è creata intorno a me, addirittura c’è chi controlla ‘chi segue chi’. Wow. Come ho avuto modo di chiarire sui miei profili social, non sono proprio la regina della tecnologia. Devo aver combinato qualcosa per cui non vedevo molti dei profili a me più vicini, ma ho risolto presto tutto – ha spiegato - . Ed ho colto l’occasione anche per togliermi, diciamo, un sassolino dalla scarpa, chiarendo una volta per tutte (si spera) che tra me e Denver non c’è nulla, se non una bella amicizia nata nella Casa, come con tanti altri" .