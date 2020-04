Aida Nizar scoppia a piangere: "La notizia del mio arresto è una bufala"

La notizia ha fatto presto il giro della rete: Aida Nizar arrestata per aver cercato di accoltellare il suo fidanzato. Secondo la stampa, tutto sarebbe accaduto durante la quarantena che la Nizar sta passando insieme al suo fidanzato Fernando. I vicini, spaventati dalle urla, avrebbero chiamato la polizia che sarebbe intervenuta portandola in commissariato dove è stata a lungo interrogata e poi rilasciata. Ora è in collegamento dalla Spagna, per chiarire questa vicenda che la coinvolge in maniera importante.

"Questa è una bufala -dice con tono concitato- e sono stata presa di mira tante volte. Io sono una combattente. Il mio fidanzato è l’amore della vita e noi siamo molto felici insieme. Quello che hanno raccontato è una bufala che hanno inventato perché al momento non ci sono gossip". E raccontando questo scoppia a piangere dicendo tra le lacrime, che non si gioca con i sentimenti.

“ Quanto mi vogliono ferire? -continua - Perché le notizie negative su di me fanno tanto rumore? ”. Barbara D’Urso molto colpita dal racconto, cerca però di capire qualcosa di più, dicendole che comunque non è stata accusata di aver preso una multa, ma di aver minacciato con un coltello il suo fidanzato e non si tratta di cosa da poco: " Come è possibile inventare una cosa così grave? ". “ Non c’è niente - insiste Aida - noi siamo una coppia che fa onore all’amore vero. Hanno detto cose bruttissime su di me e le bugie fanno male e lasciano una traccia. Barbara tu sai meglio di me che noi persone solari e famose fanno invidia. Il mio fidanzato è qui ma non vuole mostrarsi e far parte di questo mondo ”. “ Ma se questa notizia è uscita sia in Spagna che qui in Italia -si chiede Vladimir Luxuria - mi sarei aspettata che almeno la polizia avrebbe smentito ”. “ Se il fidanzato esiste... ” interviene sarcastico Costantino Della Gherardesca.

Simona Izzo è invece convinta, oltre al fatto che Aida sia una pazza, e lo dice chiaramente, che è stata proprio lei a tirar fuori la notizia. “ E' geniale e pronta a tutto pur di andare in televisione è diabolica ”. E Aida le risponde tra i singhiozzi, che mai avrebbe potuto fare una cosa del genere. “ Ti prego Simona non giocare con i miei sentiment i” ma la risposta della Izzo è implacabile: “ Io non capisco come Almodovar non ti abbia ancora preso ”.

In soccorso di Aida arriva Barbara D’Urso, che non crede al fatto che qualcuno possa arrivare ad inventarsi, pur di andare in televisione, di essere stata arrestata per aver aggredito il suo fidanzato con un coltello. E continuando a piangere Aida la ringrazia e aggiunge quanto le siano costate le cause che ha dovuto fare ad ogni telegiornale spagnolo che ha dato la notizia del suo arresto.