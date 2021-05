Akash Kumar minaccia la Blasi: "Nessun rispetto per me. Se vuoi torno a casa"

Akash "Permaloso" Kumar è uno dei personaggi più chiacchierati dell'edizione in corso dell'Isola dei famosi. Non si può certo dire che abbia fatto un percorso memorabile all'interno del reality, visto che che la sua permanenza in Honduras è stata rapida e indolore, ma una volta rientrato in Italia ha fatto molto discutere di sé. I suoi modi di fare vengono definiti "arroganti e presuntuosi", il suo atteggiamento a molti appare saccente e di lui non si può dire che sappia fare autocritica, anzi. Proprio questo carattere così spigoloso è emerso in tutte le sue sfaccettature nel corso dell'ultima puntata del programma, quando Akash Kumar ha minacciato di abbandonare lo studio dopo una battuta di Ilary Blasi.

La conduttrice dell'Isola dei famosi si è fatta apprezzare e amare dal pubblico a casa proprio per il suo modo di fare fuori dalle righe, lontano dalla liturgia classica della televisione. Ilary Blasi ama prendere in giro i suoi ospiti in studio e i concorrenti in collegamento. Fa parte dello show e nessuno si è mai lamentato, nemmeno il baby fidanzato di Vera Gemma, che fin dall'inizio del reality è stato messo nel mirino dalla conduttrice. Akash Kumar si è dovuto distinguere anche in questo, rispondendo in maniera scontrosa alla Blasi dopo una battuta ironica sul suo ruolo nello studio. Tutto nasce da una dichiarazione del modello indiano, che nei giorni precedenti ha dichiarato che non sarebbe più andato in studio per lasciar spazio ai concorrenti. Invece, lunedì sera, era ancora seduto su quella poltrona. " Avevi detto che non saresti più venuto invece sei attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma. Dai Akash bentornato ", ha scherzato Ilary Blasi.