Chi è davvero Akash Kumar? Giallo sull'identità del concorrente dell'Isola

Sta facendo discutere l'approdo di Akash Kumar all'Isola dei Famosi e non solo per i suoi occhi di ghiaccio. Il modello, nato in India da padre indiano e madre brasiliana e italiano di adozione, è finito al centro di un fitto mistero per le sue passate apparizioni televisive, in cui si era presentato con i nomi più disparati.

Da Pablo Andrea Romeo ad Andrea P. fino a Pedro Pablo, sono tante le identità assunte dal 29enne nel corso degli anni nei programmi nei quali è stato protagonista. E ora che è uno dei concorrenti del reality di sopravvivenza in Honduras il caso è riesploso e i fan e i telespettatori dell'Isola dei Famosi ora si chiedono: qual è la vera identità di Akash Kumar?

Già perché per gli spettatori più assidui il volto (e il fisico) del modello non sono una novità sul piccolo schermo. Nel 2014 Akash Kumar partecipò ad una puntata di Ciao Darwin nella quale scelse di presentarsi come Pablo Andrea Romeo. Pochi mesi dopo esordì in qualità di single e tentatore in una delle prime edizioni die in quell'occasione Akash disse di chiamarsi Andrea P. Una girandola di identità che vennero a galla quando Kumar venne selezionato per partecipare all'edizione 2018 di Ballando con le Stelle, il talent di Milly Carlucci. In quell'occasione il modello esordì pubblicamente con quello che sembra essere il suo vero nome, Akash Kumar. Ma finì nel mirino delle critiche diper quella moltitudine di nomi utilizzati nel corso della sua carriera.

L'intera vicenda, ritornata a galla nelle scorse ore dopo l'approdo del modello all'Isola dei Famosi, ha un esito definitivo però. A spiegare la vicenda è stato lo stesso Akash Kumar a Ballando con le Stelle: " Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto ma dovevo lavorare per aiutare mia madre malata ".

Risolto un mistero eccone spuntare però un altro. Quegli occhi di ghiaccio che sembrano nascondere qualcosa di più. Dall'inizio dell'Isola il nome di Akash Kumar è stato tirato in ballo anche per il presunto "ritocchino" agli occhi. Operazione chirurgica o lenti a contatto? Il modello 29enne cresciuto a Verona ha sempre smentito ogni accusa sul colore dei suoi occhi e le foto della sua adolescenza sembrano dargli ragione.