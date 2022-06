"Avviso i ladri...". L'ira di Alba Parietti per gli oggetti spariti da casa sua

" Nei mesi, ho scoperto che da casa mia sono spariti oggetti ". Con un post Instagram lunghissimo Alba Parietti ha reso pubblico il furto subito. Secondo quanto raccontato dal popolare volto televisivo, dall'abitazione sarebbero stati trafugati abiti e scarpe firmate, borse e pezzi unici indossati negli anni e custoditi con cura nella sua casa. La Parietti sembra essere sicura di chi abbia compiuto il furto, ma ha dichiarato che non farà una denuncia.

Il furto non è isolato, ma si è protratto nel tempo e questo farebbe pensare che a derubare Alba Parietti sia stato un conoscente o addirittura amici, che frequentano la sua casa. Insomma qualcuno che ha potuto portare via la refurtiva giorno dopo giorno senza destare sospetti. " I furti sono stati ripetuti nel tempo e sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti ", ha scritto sui social network la showgirl, pubblicando alcuni scatti della sua abitazione.

Dopo la scoperta rimane la rabbia per la Parietti, che però ha deciso di non denunciare: " Ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti. Ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia ". La showgirl ha scelto non coinvolgere le forze dell'ordine per non rinunciare " allo stato di grazia e serenità " che sta vivendo, dopo avere ritrovato l'amore al fianco del manager romano Fabio Adami. " Perdono per essere perdonata - ha scritto sul web - per tutto ciò che la vita mi ha dato. Denunciare la persona o le persone che penso possono essere state significa rinunciare, anche per pochi minuti, alla serenità che vivo ".