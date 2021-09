La Parietti sbotta sui social: "Sai cosa devi fare?"

Alba Parietti non è nuova a rispondere in malo modo agli hater sui social network. Ma l'ultima rispostaccia rifilata a un'utente ha scatenato la reazione del web. Tutto per un commento ironico, tutt'altro che offensivo, che una follower ha avuto l'ardire di fare sotto uno degli ultimi post Instagram pubblicati dalla showgirl.

Venerdì scorso Alba Parietti ha iniziato la sua nuova avventura televisiva a Tale e quale show. La showgirl è entrata a fare parte del cast voluto da Carlo Conti e nella puntata di esordio del programma di Rai Uno ha vestito i panni di Loredana Bertè. La sua esibizione canora - sulle note di "Cosa ti aspetti da me" - non ha convinto tutti, conquistando l'ultima posizione nella classifica di gradimento. Sui social network Alba Parietti ha ringraziato i suoi sostenitori per l'affetto che le stanno dimostrando e ha lanciato uno spoiler sul suo prossimo travestimento.

" Eccomi pronta per diventare Damiano dei Maneskin ", ha scritto la showgirl sulla sua pagina Instagram, condividendo una foto in cui è al fianco del cantante. Il post ha ricevuto centinaia di like e moltissimi commenti e tra tanti qualcuno ha ironizzato sulle sue doti canore. " Prepariamo i tappi ", ha scritto una seguace senza pensare che le sue parole avrebbero scatenato la reazione spropositata della Parietti. " Sì, mettili lì... ", ha tuonato la testa Alba Parietti. Una replica fuori dalle righe, che l'ha fatta finire al centro delle critiche, favorendo la replica stizzita dell'utente: " Le sue risposte negative sono sempre da Gran Signora l'abito non fa il monaco…Buona giornata Signora Parietti! ".