La Parietti "ruggisce" dopo gli scatti dei paparazzi: "Avete scelto le foto peggiori"

Alba Parietti è una splendida showgirl vicina alla sesta decina. Ha compiuto 59 anni lo scorso 2 luglio ma il tempo che passa non ha intaccato la sua bellezza. Si mostra sempre bellissima su Instagram e non nega di piacersi, così come ha più volte ammesso di provare piacere nel piacere. Non c'è nulla di male per una donna che da decenni calca i palcoscenici più importanti della televisione italiana e che da sempre è abituata a essere un sex-symbol. Eppure anche lei è caduta nelle maglie dei paparazzi durante la sua recente vacanza estiva e gli obiettivi dei fotografi sono stati impietosi nei suoi confronti.

Osservando gli scatti condivisi dalla showgirl sui suoi profili social e quelli pubblicati dal settimanale Oggi la differenza è notevole e non può essere negata. Per quanto Alba Parietti sia una bellissima donna in entrambe le versioni, le fotografie dei paparazzi la mostrano al naturale, senza pose e senza filtri, che lei stessa ha ammesso di utilizzare quando condivide le foto sui social. Non è certo un reato, anzi, tanto più che sono soprattutto le giovanissime a utilizzare gli artifici elettronici offerti dagli smartphone e dalle app per migliorare la loro immagine, levigando la pelle e spesso modificando i lineamenti. Dopo il clamore suscitato dagli scatti pubblicati sul settimanale, Alba Parietti è voluta intervenire in prima persona nella polemica e non l'ha fatto cercando di negare l'evidenza ma mostrando un'altra prospettiva dalla quale guardare questa vicenda.