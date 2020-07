"Non usi filtri?", la rivista smaschera Alba Parietti: Instagram vs realtà

Filtri sì o filtri no? Che siate di una fazione o dell'altra è innegabile che sui social il ritocco sia all'ordine del giorno. Tra i personaggi famosi da sempre criticati per l'eccessivo utilizzo di filtri e ritocchini c'è sicuramente Alba Parietti. I suoi post finiscono inevitabilmente nel mirino dei follower, pronti ad analizzare ogni dettaglio e a criticare le scelte della showgirl.

Questa volta, però, a fare le cosiddette "pulci" ad Alba Parietti non sono stati i suoi seguaci social. Ci ha pensato il settimanale Oggi, che ha invitato i lettori a trovare le differenze tra la realtà e Instagram. Tutta colpa di un servizio fotografico realizzato in esclusiva per la rivista da alcuni paparazzi, che hanno immortalato la Parietti nella sua seconda casa - l'isola di Ibiza - mentre si faceva fotografare da un giovane amico. Lui è il violinista salentino Cristiano Urso, che negli scorsi giorni era stato scambiato per il suo nuovo (e giovanissimo) compagno. Appostati sulla spiaggia spagnola, i fotografi hanno scattato un intero servizio alla showgirl che, sempre bella e statuaria, mostra comunque i segni del tempo tra smagliature, ventre rilassato e macchie della pelle.