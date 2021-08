"Nuovo intervento di 4 ore": giallo sulle condizioni della Principessa Charlene

Il 13 agosto Charlene di Monaco è entrata per la terza volta in sala operatoria, come ha comunicato una brevissima nota di Palazzo. Di nuovo i problemi di salute della principessa smentiscono i pettegolezzi su un possibile divorzio dal principe Alberto.

L’infezione che tormenta Charlene

A quanto pare l’infezione otorinolaringoiatrica di cui soffre Charlene di Monaco non è ancora solo un brutto ricordo. La principessa si trova in Sudafrica dallo scorso marzo, per seguire una delle cause a cui tiene di più, ovvero la difesa dei rinoceronti dalla piaga del bracconaggio che li sta portando all’estinzione. Inoltre ha partecipato al funerale del re degli Zulu, Goodwill Zwelithini. Doveva essere un viaggio relativamente breve, invece Charlene di Monaco non è più riuscita a tornare nel principato e ha dovuto affrontare due operazione, una lo scorso maggio, l’altra il 23 giugno.

È lei stessa a raccontare i giorni difficili della malattia a News24: “Ho subìto un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarsi. L’apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20mila piedi”.

La principessa non ha potuto neppure festeggiare con Alberto di Monaco il decimo anniversario di matrimonio, lo scorso primo luglio. Un portavoce della Casa reale ha puntualizzato: “[La principessa] ha subìto procedure multiple e complicate per aver contratto un’infezione che ha preso gola, naso e orecchio a maggio”. Nonostante le spiegazioni, però, i rumors riguardo una possibile separazione dei principi di Monaco ha fatto immediatamente il giro del mondo. I giornali Bunte e Paris Match hanno anche avanzato l’ipotesi che Charlene stesse cercando una casa nei pressi di Johannesburg, alimentando il gossip. A quanto pare i tabloid sono stati smentiti di nuovo. Almeno per ora.

Quattro ore in sala operatoria

Un nuovo scarno comunicato di Palazzo annuncia: “Sua Altezza Reale la principessa Charlene deve subire oggi,13 agosto, un’operazione di quattro ore sotto anestesia totale. Sua Altezza Reale il principe Alberto e i figli, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella la raggiungeranno durante il periodo di convalescenza”. Nella nota non è specificato se l’intervento sarà di nuovo alla testa. Tuttavia, dati i precedenti, possiamo intuire che le condizioni di Charlene di Monaco non siano migliorate o, comunque, che la terza operazione, già annunciata, sia necessaria per una completa guarigione.

Il tanto sospirato ritorno a Monaco sarebbe già nell’aria. In una recente intervista all’emittente radiofonica South Africa Radio 702, citata dal People, la principessa ha rivelato: “Avrei dovuto rimanere in Sudafrica meno di 15 giorni, poi ho contratto un’infezione giudicata dai medici piuttosto grave. E devo ristabilirmi perfettamente per poter rientrare. Non è possibile abbreviare i tempi. E così dovrò restare qui fino a ottobre”.

Lo scorso 8 agosto l’abbiamo vista nei panni di una guerriera in un’usuale foto scattata per promuovere la campagna contro il bracconaggio. E la diffusione dell’immagine ha ravvivato le teorie sulla fine del matrimonio con Alberto di Monaco, facendo addirittura pensare che la malattia fosse una scusa per non rientrare mai più a Palazzo. Ora arriva questo nuovo intervento chirurgico. Cosa sta succedendo?