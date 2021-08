L'infezione, i rinoceronti e il divorzio: cosa succede fra Charlene e Alberto

Cosa tiene lontana da casa Charlene di Monaco? È solo l’infezione otorinolaringoiatrica o c’è dell’altro? I giornali rumoreggiano di una presunta crisi matrimoniale e a comporre il puzzle di questo mistero si aggiunge anche l’acquisto di una casa.

Charlene malata

Facciamo un passo indietro per cercare di capire quello che, ormai, è diventato un vero e proprio giallo reale estivo. Charlene è partita per il Sudafrica, sua terra natia, lo scorso marzo. Un viaggio programmato per occuparsi più da vicino e in modo più costante di uno dei temi a lei più cari, la difesa dei rinoceronti, in via d’estinzione, dal bracconaggio e per partecipare al funerale del re degli Zulu.

Il 23 giugno scorso, però, Charlene di Monaco subisce il secondo intervento alla testa (il primo è avvenuto a maggio 2021) e la notizia fa il giro del mondo. Dopo l’operazione, purtroppo, insorgono delle complicazioni che costringono la principessa a rimandare il suo ritorno nel Principato di Monaco. Un portavoce di Palazzo spiega che Charlene di Monaco " ha subìto procedure multiple e complicate per aver contratto un’infezione che ha preso gola, naso e orecchio a maggio”. Per la prima volta l’erede del ruolo che fu di Grace Kelly non può festeggiare con la famiglia l’anniversario di nozze. Il decimo, tra l’altro, dunque una ricorrenza ancora più importante e sentita.

Nonostante la situazione piuttosto seria, non si placano le voci di una possibile crisi coniugale con il principe Alberto, che sarebbe il vero motivo che tiene Charlene in Sudafrica. Forse per tentare di zittire i rumors insistenti su un divorzio imminente, la principessa rilascia una dichiarazione a News24: “Ho subìto un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarsi. L’apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20mila piedi”. Un fastidio di non poco conto che dovrebbe troncare sul nascere qualunque illazione. Invece accade esattamente il contrario.

La casa misteriosa

Non vediamo insieme Charlene di Monaco e il principe Alberto dal 26 gennaio 2021. L’imprevisto legato agli interventi subiti dalla principessa e alle loro conseguenze ha bloccato, speriamo temporaneamente, la vita mondana della coppia. I giornali, però, credono che oltre alla questione della malattia ci sia qualcosa che ancora viene taciuto. Madame Figaro titola senza mezzi termini: “Charlene e Alberto II di Monaco sono sull’orlo del divorzio?”.

Troppo presto per dirlo. Considerando, poi, che c’è di mezzo la salute di Charlene di Monaco, dobbiamo davvero andarci con i piedi di piombo. Tuttavia c’è un indizio tutto nuovo che alimenta i sospetti di un allontanamento sentimentale tra Charlene e Alberto. Sembra, almeno stando alle indiscrezioni del giornale tedesco Bunte, che la principessa stia cercando casa vicino Johannesburg e che, per il momento, non avrebbe intenzione di tornare nel Principato.

Paris Match svela anche: “La grande amica di Charlene, la ricca imprenditrice Colleen Glaeser, la sta aiutando a creare un’impresa per gestire le sue fondazioni direttamente dal Sudafrica". Basta per parlare di divorzio? No, non ancora. Chi dice che Charlene non voglia una casa per sé e la sua famiglia, magari per trascorrere le vacanze? E una sede distaccata per amministrare i suoi impegni umanitari? Una fonte vicina alla principessa assicura al People: “Non lascerà mai i suoi figli”.

Per ora Charlene di Monaco si troverebbe ancora in una riserva naturale a 300 chilometri da Durban, come fa sapere ancora Paris Match, per sostenere la causa dei rinoceronti. Nel principato, però, c’è chi parla di una principessa troppo fragile, incapace di sostenere i ritmi e i doveri di corte, che ha scelto la libertà. Impossibile stabilire la verità, per ora. Noi vediamo due persone lontane per motivi apparentemente indipendenti dalla loro volontà (la salute di Charlene, appunto). Questo è il fatto. Il resto ha bisogno di dimostrazione e solo Charlene e Alberto possono scrivere la parola fine su questo mistero, confermando o smentendo quelli che sono solo sospetti senza prove. Oggi, però, il giallo monegasco si è arricchito di un capitolo in più.