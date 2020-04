Alberto di Monaco, dopo la grande paura riabbraccia Charlene e i gemelli

Il peggio è ormai alle spalle: il principe Alberto di Monaco ha sconfitto il coronavirus e ha potuto riabbracciare la sua famiglia per le festività pasquali. Dopo giorni di isolamento a Palazzo, il reale si è ricongiunto con la moglie Charlene e i gemelli Gabriella e Giacomo nella tenuta di famiglia nell’entroterra di Montecarlo.

A confermare il ritorno alla normalità del principe Alberto di Monaco è stato un video informale, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della principessa Charlene. Nel breve filmato Alberto ha inviato un messaggio di auguri ai sudditi, esortandoli a vivere la Pasqua con fiducia nonostante la pandemia mondiale: " In questi momenti difficili e tribolati vi inviamo i nostri migliori auguri per una serena Pasqua" . Nel video messaggio affidato ai social, Alberto di Monaco e Charlene indossano abiti informali, immortalati nel giardino addobbato a festa per la Pasqua.

Pochi giorni prima, la principessa aveva condiviso – sempre su Instagram – alcuni scatti dei gemelli intenti a fare giardinaggio e a decorare con uova e fiocchi il parco della tenuta reale. Un ritorno alla normalità tanto agognato dopo il grande spavento dovuto alla malattia da Covid-19. Dopo la notizia del contagio del principe, infatti, la famiglia reale si è rifugiata nella villa di Roc Angel, la roccaforte in collina della famiglia Rinaldi, che dagli anni ’50 rappresenta la casa vacanze dei reali. Tra le mura della storica dimora si sono isolati Charlene di Monaco e i gemelli quando Alberto di Monaco era risultato positivo al tampone per il coronavirus. Il suo contagio lo aveva costretto all’isolamento a Palazzo, separandolo per alcune settimane dalla sua famiglia. Quando è stato dichiarato guartito il principe Alberto di Monaco - in un'intervista ufficiale - ha svelato di aver temuto per la sua salute e di aver sofferto il distacco dai suoi cari. Nel giorno di Pasqua il reale monegasco, però, ha potuto riabbracciare la moglie e i figli per trascorrere le festività in pace e serenità.