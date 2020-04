Alda D'Eusanio aggredita da una senzatetto ubriaca: "Il mio cane preso a calci"

Vigilia di Pasqua movimentata per Alda D’Eusanio. La giornalista e opinionista televisiva ha raccontato di esser stata aggredita in pieno giorno, mentre si trovava a passeggio con il suo cane, nel quartiere Parione a Roma. La D’Eusanio, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha documentato lo stato di degrado che vige nel popolare quartiere capitolino dove senzatetto, spesso ubriachi, inveiscono e molestano i passanti.

Attraverso il suo post social Alda D’Eusanio ha raccontato di esser stata aggredita, mentre si trovava a passare, come ogni giorno, in piazza della Chiesa Nuova non lontano dalla sua abitazione. La zona, come ha denunciato la giornalista 69enne, da tempo è diventata ritrovo di senzatetto e balordi sempre più spesso in evidente stato di ebbrezza. Una situazione al limite che a volte degenera in aggressioni verbali contro i cittadini che si trovano a passare. Proprio quello che è accaduto ad Alda D’Eusanio che sui social ha scritto: " Questa gente va aiutata! Oggi io e Mia (il suo cagnolino, ndr) siamo state aggredite in piazza della Chiesa Nuova che è ormai diventata ritrovo dei senzatetto che spesso si ubriacano e aggrediscono i passanti. Lei ha dato un calcio a Mia e poi ha iniziato ad inveire contro di me. Questa gente va aiutata e controllata. Nessuno deve essere lasciato solo. Neppure noi! ".