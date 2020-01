Alessandro Cattelan a sorpresa a Sanremo, ma è mistero sulla sua partecipazione

Amadeus lascia la conduzione del Festival di Sanremo a pochi giorni dall'inizio della kermesse canora? Molti se lo stanno chiedendo dopo la pubblicazione del misterioso post di Alessandro Cattelan fuori dall'Ariston. Nelle scorse ore il conduttore di "X Factor" ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che lo immortala di fronte al famoso teatro di Sanremo dove, tra pochissimi giorni, prenderà il via il Festival. A infittire il mistero sul motivo della sua presenza in riviera sono le parole utilizzate da Cattelan a corredo del post social.

Alessandro Cattelan in primavera era entrato nel toto-conduzione di Sanremo 2020. Il suo nome era infatti in pole position nella lista dei papabili presentatori del Festival poi affidata al direttore artistico Amadeus. Da mesi la Rai corteggia il giovane volto di Sky che, grazie anche al programma su radio Deejay, è uno dei talenti emergenti del piccolo schermo. Mentre i vertici di viale Mazzini sembra siano pronti a proporgli un contratto pluriennale, la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo assume i toni di un "giallo". " Le cose belle capitano a chi sa aspettare. Domani alle 9 saprete! ", ha scritto Alessandro Cattelan nel post Instagram che lo ritrae, sorridente e felice, fuori dall'ingresso principale del Teatro Ariston.