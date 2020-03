Alessandro Haber: "Penso solo al coronavirus e piango molto"

Il periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza coronavirus ha portato Alessandro Haber a scavare in se stesso, tornando con la memoria a luoghi e persone che “non metteva più a fuoco”, e a lasciare tutto il superfluo da parte.

I libri, la musica, i film non gli tengono più compagnia. “ Non ho la testa, penso solo al coronavirus. Magari ci provo, ma dopo pochi minuti mi arrendo, voglio accendere la tv e sapere – ha raccontato Haber in una intervista per Il Fatto Quotidiano, cui ha spiegato di non essere tanto preoccupato per se stesso, quanto per la figlia - . Non sono preoccupato per me, la mia vita l'ho fatta, sono del 1947; penso alle generazioni successive, a mia figlia ”.

Evidentemente sopraffatto dalla situazione drammatica in cui versa il nostro Paese, Haber è recluso in casa da solo. Separato dalla compagna, è lontano anche dalla figlia che vive con la madre. “[...] La piccola sta con la madre, e la stessa madre oramai la considero la mia seconda figlia ”, ha raccontato il regista, che ha continuato a mantenere in questi giorni i contatti con qualche amico come Giovanni Veronesi o Nicola Guaglianone.

Il pensiero di Haber, però, riesce a staccarsi difficilmente dalla realtà. “ È impensabile: uno poteva prevedere una guerra, una bomba, un'alluvione, non l'azzeramento per colpa di un virus – ha detto, ammettendo che il coronavirus è riuscito a distaccarlo anche dalla sua professione - . E non sto pensando al lavoro e per me era un'ossessione: sto in casa oppresso da questa clausura [...]E poi mi tocco di continuo la fronte, controllo se la tosse è secca o umida. (Non ho sintomi, ndr), ma il nemico è alle porte [...] ”.