Alessia Marcuzzi, addio a Mediaset

L'eterna ragazza in minigonna e il sorriso splendente lascia la casa che l'ha vista nascere e crescere. Alessia Marcuzzi, dopo ben venticinque anni, dice addio a Mediaset. Un pezzo della storia del Biscione e un volto molto amato dal pubblico che se ne va. Lo ha annunciato lei stessa ieri sui suoi profili Instagram e Twitter. Ma nelle sue parole traspare un saluto sofferto, una qualche incomprensione con l'azienda per cui lavora e, anche, una riflessione su se stessa e sulla sua vita alla soglia dei 50 anni. Alessia non rivela le sue intenzioni: se intende cambiare piattaforma televisiva, se ha ricevuto altre offerte, se vuole prendersi una pausa o se voglia passare più tempo a fare la Pinella, il suo blog di consigli di wellness, moda e stile. Parla, però, di cambiamento dovuto anche alla pandemia.

«Ho deciso - scrive - di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - che ho deciso di comunicare all'Editore e all'Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni».

La Marcuzzi ricorda la carriera televisiva in Mediaset, iniziata con Colpo di fulmine e Fuego, passando per il Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene e poi la guida dei reality che hanno fatto la fortuna di Canale 5 negli ultimi decenni, dal Grande Fratello a Temptation Island all'Isola dei Famosi. «E quindi - aggiunge - ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno fatto fare. Credo però che questa pandemia oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato la possibilità ad alcuni di noi di guardarci dentro e di capire davvero chi siamo e chi vogliamo diventare». E conclude: «Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono».

Insomma, Alessia fornisce diverse motivazioni della sua scelta. Dalle sue parole pare di capire che dal Biscione non siano arrivate proposte appetibili per lei per la prossima stagione tv. E, dunque, abbia preferito andarsene piuttosto che stare a vivacchiare con gli stessi programmi degli ultimi anni o con una posizione che non rispecchia i suoi desideri. Un'altra interpretazione la si può leggere nell'ultima frase del post, dove si intuisce che i cambiamenti avvenuti dentro di lei a causa del virus l'abbiano portata a non riconoscersi più in alcuni programmi popolari e leggeri che sono l'ossatura del palinsesto Mediaset e che ha condotto per molte edizioni. Sta di fatto che in quest'ultima stagione televisiva (e nelle precedenti tre), è stata conduttrice delle Iene, la trasmissione più aggressiva del Biscione, spesso al centro di battaglie e polemiche. Mentre, sul lato più leggero, è stata la voce di Temptation Island Vip nel 2019. Pare che, dunque, questi due generi non rientrino più nelle sue corde. Molti i commenti di colleghi, amici e tantissimi fan sotto il post di addio. Tra i tanti, quelli di Emma Marrone, Chiara Ferragni, Mara Venier, Antonella Clerici che lasciano cuori in segno di vicinanza e poi ancora Katia Follesa, Tommaso Zorzi e Sandra Milo che scrive: «Rispetto la tua scelta, ma sono sicura che mancherai a tutti. Spero di rivederti presto, ovunque tu voglia, riempire il video col tuo bel sorriso».