"Stai sfruttando la tragedia...?" ​Marcuzzi attaccata per una foto

Il Covid-19 ha cambiato il mondo e tutte le nostre abitudini. L'effetto più evidente è l'obbligo di utilizzo delle mascherine, un dispositivo di sicurezza fondamentale per evitare di essere contagiati dal nuovo coronavirus, che da alcuni è considerato più un accessorio di moda che altro. Lo dimostrano i tantissimi business che sono nati negli ultimi mesi, brand che si sono riconvertiti e che propongono mascherine di protezione in abbinamento con i loro abiti o addirittura nuove collezioni interamente dedicate. Questo cambiamento si percepisce anche nei profili social dei volti noti dello spettacolo, che da qualche tempo hanno iniziato a sfoggiare mascherine di ogni tipo, che nella maggior parte dei casi non sono quelle indicate dal Ministero della salute come protezione. Una delle ultime è Alessia Marcuzzi, che ha sfoggiato una vezzosa mascherina rosa con le paillettes che è stata oggetto di attacco da parte dei suoi seguaci.

Al grido di " Evviva il made in Italy ", Alessia Marcuzzi si è scattata un selfie interamente griffato, con tanto di tag ai brand produttori. Un intento nobile da parte della conduttrice, che in questo modo ha voluto promuovere l'eccellenza italiana messa in ginocchio dall'epidemia. " Queste cose sono prodotte da amici, che mi hanno mandato o che mi sono comprata, che stanno cercando di andare avanti con le loro forze. Io taggo tutti proprio per far ripartire la nostra economia ", ha scritto la Marcuzzi. Ogni accessorio o capo indossato è stato rigorosamente menzionato e così anche la mascherina rosa con le paillettes. Un gesto, questo, che non è piaciuto ai suoi seguaci, visto che la mascherina dovrà essere un elemento protettivo prima che di moda. " Non sai fare altro, sfrutti anche i momenti più bui per soldi ", si legge in uno dei commenti che contestano il post di Alessia Marcuzzi.