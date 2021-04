La Marcuzzi senza freni con Zorzi: "Ti avrei presso a schiaffi"

Dopo Dazn anche Mediaset Play ha avuto il suo bel "down". Tutta colpa degli utenti, quasi un milione, che hanno preso d'assalto la piattaforma di streaming per seguire l'ultima puntata de Il punto Z. Il nuovo format condotto da Tommaso Zorzi prevedeva, tra le altre cose, l'intervista ad Alessia Marcuzzi, ma il sito è andato in crash per le troppe richieste di collegamento e migliaia di utenti sono stato costretti a rinunciare alla visione del programma.

Chi invece ha potuto vedere la trasmissione in diretta avrà apprezzato la seconda puntata dello show, che vede Tommaso Zorzi intervistare alcuni dei personaggi televisivi più apprezzati del momento. Ospiti dell'ultima puntata (la seconda) sono stati Francesco Oppini, Alfonso Signorini e Alessia Marcuzzi. Dopo la prima intervista con Oppini - tra gag, risate e siparietti che hanno riportato alla mente dei telespettatori il feeling che si era creato tra i due all'interno della casa del Grande Fratello - l'ex vincitore del Gf Vip è riuscito ad intervistare Alessia Marcuzzi pur non potendola avere fisicamente in studio.

Vi presento la nonna d'Italia", "Non mi ricordo i programmi che ho fatto ho problemi di memoria

La conduttrice è attualmente in quarantena dopo aver scoperto la positività al Covid-19 del marito Paolo. Motivo per il quale è stata costretta a lasciare momentaneamente la conduzione de. La Marcuzzi, però, non ha voluto rinunciare alla chiacchierata con Zorzi e si è lasciata intervistare in collegamento telefonico. Il clima disteso e le battutine legate alla sua età ("") non le hanno però impedito di lanciare una frecciata all'indirizzo dell'ex gieffino.