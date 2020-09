La Marcuzzi sul triangolo con Stefano e Belen: "La gente crede a ciò che ascolta, non a ciò che vede"

A circa una settimana dall'edizione autunnale di Temptation Island, Alessia Marcuzzi ha deciso di parlare al settimanale Chi per la prima volta del presunto triangolo che questa estate l'ha vista protagonista insieme a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Era inevitabile per lei tornare sull'argomento in vista della conduzione, per la seconda volta, del reality di Canale5 basato sui sentimenti e sui tradimenti che appassiona milioni di telespettatori in ogni sua edizione. Chi, però, si aspettava di leggere qualche dettaglio pruriginoso sulla questione, elementi inediti e choc, resterà deluso dalle parole della bionda conduttrice romana.

" Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante ", dichiara Alessa Marcuzzi nell'intervista che accompagna la tradizionale copertina di presentazione dell'edizione in partenza di Temptation Island. Tutto nasce ai primi di luglio, a poco più di un mese dalla notizia che Stefano De Martino e Belen Rodriguez si erano separati per la seconda volta. A lanciare l'indiscrezione è stato il sito Dagospia, che nei giorni successivi ha raccontato anche i dettagli di quanto sarebbe accaduto ad aprile, in pieno lockdown.

Pare che Belen Rodriguez abbia casualmente intercettato dei messaggi di Alessia Marcuzzi indirizzati a suo marito. In quel momento sarebbe scoppiata una furiosa lite tra i due, alla quale avrebbero assistito tutti i condomini dello stabile signorile di Milano dove la coppia viveva con Santiago. L'Italia era in lockdown ma a quel punto Stefano De Martino avrebbe deciso di andar via di casa e di scendere già a Napoli, dove da lì a qualche settimana avrebbe dovuto iniziare a registrare Made in Sud. Ufficialmente, l'ex ballerino si recò a Napoli con così largo anticipo rispetto alla produzione per rispettare l'obbligo di quarantena per essersi spostato da una regione all'altra. Questa versione ha retto per quasi un mese, finché proprio il settimanale Chi non ha confermato la crisi nella coppia.

A quel punto sui social è esplosa la caccia agli indizi per cercare di capire se potessero essere vere le voci di una liaison tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, nonostante i tre protagonisti, anche se con tempi diversi, hanno categoricamente smentito. Addirittura Belen dichiarò di avere un ottimo rapporto con la Marcuzzi e De Martino di aver sentito al telefono la conduttrice romana e suo marito, con il quale sarebbe in armonia. Tuttavia, sul web si iniziò a parlare di un misterioso fiore viola , identico e con gli stesi difetti, che in principio è comparso sul profilo di Stefano De Martino e poi su quello della Marcuzzi. Per il web, quello, sarebbe la "pistola fumante".

Da quando è scoppiata la bomba del triangolo, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si sono chiusi nel silenzio. Mentre loro evitavano accuratamente il gossip, e la Marcuzzi dopo molti mesi compariva su tutti i settimanali in compagnia del marito e sui social professava il suo amore per lui, Belen di tanto in tanto non si è fatta sfuggire l'occasione di lanciare qualche frecciatina verso il suo ex. Velate accuse di tradimento, citazioni famose di fatti di gossip, hanno scandito l'estate della showgirl argentina, che nel frattempo non si è privata di un po' di sano e salutare divertimento.