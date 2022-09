Parrucchiera, amica, confidente: il ruolo di Alessia Solidani nella crisi tra Totti e Ilary

Alessia Solidani, 48 anni, è la nuova figura chiave nella crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Amica, parrucchiera e confidente. Lei e Ilary si conoscono da quando erano adolescenti e entrambe sognavano di sfondare: la Blasi nel mondo della televisione, la Solidani in quello della bellezza. E ci sono riuscite, insieme. Sempre insieme hanno affrontato paure, difficoltà e gioie relative alle proprie vite. E ora si scopre che proprio Alessia avrebbe fatto da tramite tra la conduttrice e il suo misterioso "amante", giocando un ruolo decisivo nella fine del matrimonio tra Ilary e Francesco.

Ma chi è la parrucchiera dei Parioli (e non solo visto che ha altri saloni a Monteverde, Prati, Talenti e Eur), che avrebbe aiutato Ilary a vedersi con il suo presunto amante? Hair stylist, madre di due figli e sposata con l'imprenditore Ettore Pinaroli, Alessia Solidani è la parrucchiera delle vip. Da Sabrina Ferilli a Michelle Hunziker, Katia Pedrotti a Violante Placido, sono tante le donne della televisione italiana ad affidarsi a lei.

Ilary l'ha voluta al suo fianco, come parrucchiera personale, nelle sue trasmissioni e nei suoi progetti lavorativi esterni sin dal suo esordio alla conduzione a Le Iene. Ilary l'ha scelta come hair stylist nel giorno delle sue nozze e in tutti gli altri giorni importanti della sua vita. Ilary era con lei a febbraio 2021 per comprare un regalo di San Valentino a Totti. Il divertente video - che fece il giro dei social, dove la conduttrice acquista un bouquet di cioccolatini - era stato girato tra le risate proprio insieme a Alessia. Con lei la conduttrice è andata a Venezia a settembre 2021 per sfilare sul red carpet. E proprio in questi viaggi e in queste trasferte, la Blasi le avrebbe confessato l'interesse per il misterioso uomo, citato da Totti nell'intervista fiume al Corriere della sera.

Le ho guardato il cellulare e ho visto che c'era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica

Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un'amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai. Sono stata messa in mezzo pubblicamente da persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco

", ha rivelato il Pupone tirando in ballo Alessia, con la quale ha dichiarato di avere avuto un confronto (insieme a Ilary) per smascherare la loro "tresca". E così la Solidani è diventata il centro del nuovosull'addio tra Ilary e Francesco. Lei, però, a essere messa in mezzo non ci sta e, interpellata dal sito Fanpage.it, ha chiarito: "". Nessun rancore verso Totti, dunque. Del resto anche con lui c'era una lunga amicizia (e le foto sul profilo Instagram della parrucchiera lo dimostrano), che oggi sembra essere definitivamente sfumata.