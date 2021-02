"Ti piace?", "Ma vattene a f......": il San Valentino di Ilary e Totti scatena le risate

Ilary Blasi e Francesco Totti tornano a infiammare i social network. La coppia, una delle più amate dal pubblico italiano, ha documentato il proprio San Valentino sul web tra regali indesiderati e sfottò e il video sta spopolando. " Breve storia triste ", ha scherzato su Instagram l'ex presentatrice del Grande Fratello Vip, ma il finale le ha riservato una piacevole sorpresa.

Dopo settimane di silenzio la famiglia Totti è tornata protagonista sul web con una delle sue solite. Ilary Blasi si sta preparando a tornare alla guida dell'Isola dei Famosi che, con ogni probabilità, prenderà il via a marzo. Francesco Totti, invece, si gode il successo del suo docufilm sulle piattaforme di streaming. Insieme, però, la coppia tiene banco suie l'ultimo filmato condiviso dalla conduttrice sulla sua pagina Instagram racconta di un San Valentino diverso.

Nel giorno della festa degli innamorati Ilary Blasi ha scelto di regalare all'ex capitano della Roma un oggetto simbolico, scelto insieme a un'amica in una nota pasticceria di Roma. Niente regali lussuosi né oggetti importanti, ma un piccolo mazzo di fiori finti con cioccolatini. Un omaggio che ha scatenato una reazione inattesa in Francesco Totti, il tutto immancabilmente ripreso dall'obiettivo del cellulare della Blasi. " Scusa Francesco puoi aprire il mio regalo? ", ha chiesto Ilary Blasi porgendo il sacchetto a Totti che, dopo aver aperto l'incartamento, ha mostrato tutto il suo disappunto. " Ah Ilary...ma vattene a fa****o ", ha concluso l'ex calciatore tra le risate della moglie e dei figli.