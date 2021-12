Alex Belli scatenato forza la porta rossa: "Fatemi uscire ca...."

Attimi di panico al Grande fratello vip. Alex Belli ha perso la testa e la regia è stata costretta a censurare quanto stava avvenendo nella Casa. Nonostante le telecamere non abbiano indugiato sulla scenata dell'attore, il video ha già fatto il giro del web.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione inattesa di Belli ma nel filmato l'attore appare fuori di sé. La regia stava riprendendo l'esterno della casa di Cinecittà, quando all'improvviso si sono sentite grida e forti rumori. Le telecamere hanno inquadrato il corridoio che conduce alla porta rossa, mostrando Alex Belli rivolto di spalle che gridava: " Aprite questa porta! Vi giuro che se non aprite questa porta vado fuori di testa ".

Nel video si vede l'attore colpire con calci e pugni la porta rossa, mentre Davide e Giacomo Urtis cercano di calmarlo. Le urla dell'attore hanno richiamato l'attenzione degli altri inquilini della casa, che a poco a poco si sono riuniti tutti nel corridoio per capire cosa stesse succedendo.

Il tutto mentre Alex Belli continuava a inveire contro la regia: " Aprimi 'sta porta, c.... Apritemi!". Nell'audio del filmato si sente Carmen dire agli altri: "Si sta facendo male". Preoccupata per la violenza con cui l'attore stava colpendo la porta. Anche Soleil ha cercato di calmare Belli, invitandolo ad attendere che la produzione sbloccasse la porta: "Adesso te la aprono ma stai tranquillo. Guarda che è inutile fare queste scenate, che sta facendo?!" .

Le parole dell'influencer, però, sono state come benzina sul fuoco vista la reazione aggressiva di Alex: " Fanc....! Non me ne frega un c.... di 'sto gioco di m..... Non sono scenate, me ne vado a fan...., basta! ". Le telecamere hanno interrotto la sceneggiata, tornando all'esterno ed evitando di dare spazio all'attore in attesa che si calmasse. Sui social network, però, il pubblico è stato unanime nel criticare l'attore: " Ma fatelo uscire", "Basta con questo personaggio, via! Apritegli la porta", "Che scena pietosa...magari uscisse ". Dopo l'ultima diretta - nella quale Belli ha potuto vedere le foto della moglie mentre si bacia con un altro uomo - l'attore aveva manifestato insofferenza a rimanere nella Casa. Questo potrebbe averlo portato a perdere la testa.