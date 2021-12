Alex Belli vuota il sacco: "Amore libero". E Delia bacia un altro

Altro che tradimento e scenate di gelosia. Alex Belli ha finalmente vuotato il sacco e a Biagio D'Ainelli ha svelato che tipo di rapporto lo lega alla compagna Delia Duran. Un amore libero che comprende la frequentazione di altre persone, il tutto alla luce del sole e senza gelosie.

L'attore si è lasciato andare a un lungo sfogo dopo essersi sentito definire un "traditore" per il rapporto instaurato nella Casa con Soleil. Alex Belli ha così chiarito, una volta per tutte, quello che il pubblico aveva forse intuito da settimane: " Ci ho messo 38 anni a trovare una persona libera come Delia e ci siamo promessi amore libero, quando ci siamo sposati. Facciamo feste con amici e amiche ogni venerdì, per noi il kiss freeze è una sciocchezza, capisci? ".

Alex Belli ha parlato del suo passato e dei suoi tradimenti con ex compagne. Ma ha separato quella parte della sua vita dall'attuale, quella nella quale Delia lo ha accettato per il suo essere libero: " Quando ero giovane ho tradito ma adesso non so tradendo proprio per nulla. Non tradisco nessuno perché per la prima volta ho mostrato ciò che sono e Delia mi accetta e non ho dovuto fare niente per adattarmi ed è questa la cosa che mi fa impazzire, perché lei non solo mi accetta ma ne fa parte. Giochiamo a carte scoperte e viviamo in modo libero dal punto di vista emozionale". L'attore avrebbe poi svelato di portare avanti una relazione a tre con il favore della moglie : "Stella ad esempio viene in vacanza con noi, vive con noi ". Senza chiarire però chi sia la donna nominata.

La dichiarazione di Alex Belli ha trovato riscontro dopo poche ore, quando il sito Whoopsee.it ha pubblicato in esclusiva gli scatti della "scappatella" di Delia Duran. La modella venezuelana è stata pizzicata dai paparazzi in compagnia di un misterioso uomo e i baci e le effusioni che i due si sono scambiati a tavola non lasciano spazio alle interpretazioni. Delia Duran e l'aitante sconosciuto hanno cenato nel ristorante argentino El Carnicero di Milano e, senza preoccuparsi troppo degli obiettivi dei fotografi, si sono scambiati baci appassionati e carezze. Montatura oppure no, le foto confermerebbero il tipo di relazione aperta che Belli ha svelato di avere con la nuova compagna. Ma allora perché montare tutto il teatrino della gelosia e dei confronti con Soleil? Che sia davvero l'epilogo di un copione studiato a tavolino da Belli alla vigilia della sua uscita? La risposta potrebbe arrivare nella prossima diretta del Grande fratello vip.