Alex Belli squalificato dal Gf Vip esce con Delia: "Felici e cornuti"

Alex Belli è fuori dal Grande fratello vip. Squalificato per avere abbracciato la moglie Delia Duran, contravvenendo alla regola del distanziamento sociale imposta dalla produzione per evitare contagi con gli ingressi dall'esterno. L'uscita di scena dell'attore dal reality è stata degna della migliore soap opera: patos, litigi, lacrime e colpo di scena finale. Il tutto condito dalle critiche che hanno travolto Belli, "asfaltato" un po' da tutti compresa la moglie.

I telespettatori hanno dovuto attendere il finale di puntata per assistere al confronto tra Alex Belli e Delia Duran sotto l'occhio vigile di Soleil Stasi. Il trio si è ritrovato alla resa dei conti messo alle strette da Alfonso Signorini: dentro o fuori. Una scelta rivolta soprattutto ad Alex Belli, che durante la settimana ha minacciato di abbandonare il programma. "O rimango o chiudo con Delia", ha detto al culmine di una sfuriata. A complicare il tutto, come nelle migliori telenovele, è stata la lite con Soleil, che ha messo in dubbio l'attore, i suoi sentimenti e tutto quello che c'era stato tra loro negli ultimi tre mesi: " Sei di polistirolo come tutto quello che hai costruito qui dentro. Sei un fake ".

Rimasti soli nel salone Soleil e Alex hanno avuto un ultimo acceso confronto e Belli ha provato a varcare la porta rossa per l'ennesima volta. Signorini, però, lo ha convinto a incontrare Delia, che lo attendeva in giardino. La modella venezuelana è entrata nella Casa per chiudere la sua relazione con il marito: " Dopo l'ennesima schifezza che hai fatto e la mancanza di rispetto... Io ho una dignità, ho deciso che la nostra storia finisce qui. Sei un manipolatore ". Il freeze imposto dalla produzione non ha fermato l'attore, che ha abbracciato la compagna, infrangendo le regole e finendo squalificato.

Poi Alex Belli ha provato a fare ragionare la moglie: " Quello che ho vissuto qui è tutto molto leggero, esco con te. I panni sporchi si lavano in famiglia ". Peccato che per mesi siano stati lavati in televisione e a quel punto Soleil è sbottata e ha portato la valigia a Belli: " Non serve la porta rossa per uscire dall'altra parte. Tieniti tuo marito, non l'ho mai voluto ".