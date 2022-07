Amadeus ancora positivo al Covid: "Sintomatologia piuttosto pesante"

L'organizzazione del festival di Sanremo ha subito una battuta d'arresto. Nonostante manchino ancora otto mesi all'inizio dell'evento musicale, Amadeus e la Rai sono apparsi decisamente ansiosi di mettere in piedi la prossima edizione. Ma nel bel mezzo della selezione di artisti e canzoni in gara Amadeus ha dovuto arrendersi al Covid. Il conduttore è risultato positivo al virus una settimana fa, ma la sintomatologia non è stata così lieve come ci si sarebbe aspettati.

Il 20 giugno Amadeus è apparso al Tg1 delle 20 per annunciare che Chiara Ferragni sarà al suo fianco nelle vesti di co-conduttrice nella prima e nell'ultima serata del festival di Sanremo 2023. Due giorni dopo, insieme alla moglie Giovanna Civitillo, ha condotto l'incontro delle famiglie con il Papa nell'aula Paolo VI in Vaticano e poche ore più tardi Amadeus ha iniziato a manifestare i primi sintomi del contagio. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo si è così sottoposto a un tampone, che ha confermato la sua positività al Covid. Per lui però non si è trattata di una semplice influenza. " A quanto apprendiamo, ha contratto una forma con sintomatologia piuttosto pesante con febbre, mal di gola e spossatezza ", ha fatto sapere l'agenzia di stampa Adnkronos in una nota ufficiale.