Amadeus: "Finito Sanremo cura del sonno e derby"

Tra poche ore calerà il sipario su una delle edizioni del Festival di Sanremo più polemiche e di successo degli ultimi anni. Fautore di questa 70esima edizione fortunata e ricca di colpi di scena è stato senza dubbio Amadeus. Il popolare presentatore si è preso oneri e onori della kermesse - scegliendo di mettere al suo fianco Fiorello e Tiziano Ferro e ben dieci donne - ma oggi, ospite di "Italia sì", ha confessato di assaporare già il suo dopo Festival.



Nel tardo pomeriggio Amadeus è arrivato sul palco del "Nutella Stage" di piazza Colombo per salutare il pubblico della trasmissione di Marco Liorni. In diretta su Rai Uno, Amadeus è arrivato insieme alla moglie Giovanna Civitillo, che per la "Vita in diretta" ha rivestito il ruolo di inviata per tutta la settimana del Festival. Salito sul palco Amadeus ha ringraziato il pubblico per l'affetto ricevuto in questa lunga settimana di Sanremo ma si è anche detto pronto a godersi il meritato riposo del post Festival: " Abbiamo vissuto intensamente questa settimana di Festival e i risultati ci rendono orgogliosi. Rimarrà per sempre nei nostri ricordi quest'esperienza. Domani? Non vedo l'ora di godermi il derby ".



Davanti al pubblico assiepato in piazza Amadeus è tornato poi a parlare della discussa vicenda Morgan - Bugo, che l'ha visto protagonista questa mattina all'alba: " Stanotte ho fatto tardissimo fino alle 4 a cercare Bugo. La prima cosa che mi ha detto è stata: 'Mi spiace, spero di on averti creato problemi'. Lui è una persona estremamente educata ". Dopo la consacrazione del vincitore di questa sera, però, Amadeus ha confessato di sapere esattamente cosa farà: dormire. Da giorni, come ha svelato la moglie Giovanna, non dormono e il conduttore ha scherzato: " Io sono abituato a dormire otto ore, in questi giorni avrò dormito in tutto otto ore ma non ci sono problemi recupererò da lunedì ". La compagna ha invece sottolineato che non è stato semplice sostenere Amadeus in questa difficile settimana ma che, da lunedì, si tornerà alla vita di tutti i giorni. " Finalmente lo avrò di nuovo tutto per me ", ha scherzato la Civitillo.