Amadeus: "Come Mattarella, mi hanno chiesto di tornare"

Dopo il Mattarella bis, eccoci all'Amadeus ter. L'Italia politica ha ottenuto il sacrificio del presidente della Repubblica, l'Italia canora ha riavuto l'eroe del festival del lockdown 2021. Entrambi - con le ovvie differenze - hanno fatto i ritrosi, «no, no un altro mandato no». Ma poi se il dovere chiama E dunque, stasera, per dimenticarci per qualche ora le magagne dei partiti, la pandemia e il rincaro bollette, va in scena il festival numero 72.

Amadeus lo nega, di natura è modesto, ma un pochino Mattarella si sente. «Lasciamo stare il presidente che ha incarichi più importanti - risponde nella conferenza stampa che dà il via alla settimana festivaliera -. L'unica cosa che vorrei sottolineare è che in lui riscontro il fatto di non arrendersi alla prima difficoltà, benché grossa: sono convinto che se c'è un ostacolo nella vita vada superato». L'anno scorso fu un'edizione drammatica, senza pubblico e senza gente in giro per la cittadina ligure. In questi giorni le strade si sono rianimate e i fan si accalcano attorno alle transenne dell'Ariston per sbirciare i loro idoli. Dunque, cosa dare al pubblico in questo terzo mandato? «Un po' di gioia, di leggerezza e anche qualche spunto su temi importanti, argomenti su cui ci faranno riflettere le mie cinque partner. Le difficoltà ci sono ma green pass, vaccini e tamponi ci garantiscono una situazione più serena».

E dunque vediamo come sarà questo Festival.

L'AMICO «CIURI» Dopo una manfrina durata mesi - forse anche Fiore aveva voglia di essere supplicato come Mattarella - Rosario e Ama si ripresentano questa sera insieme. «Fino all'ultimo ero convinto che non venisse - giura il direttore artistico - tanto che mi ero fatto preparare una sua sagoma per portarmela in giro per il palco. Quando è arrivato è stata una bellissima sorpresa. Mi ha detto: Cornutazzo, potevo mai lasciare il mio amico da solo?. Ma sapete lui è imprevedibile, so che ci sarà la prima serata, poi non so se resterà». Insieme dovranno scongiurare la cattiva profezia pronunciata l'anno scorso dallo stesso showman un po' irritato sul fronte ascolti in calo: «Io non ci sarò - disse - ma chiunque venga deve andare male, male, male voglio vedere chi si prenderà questa patata bollente». Ecco, se la riprendono loro...

RECORD DI SPOT I vertici di Rai Pubblicità non vogliono ancora dare cifre, però annunciano che la raccolta pubblicitaria supererà quella già altissima dello scorso anno, che era pari a 38 milioni di euro a fronte di una spesa attorno ai 18 milioni. Senza Tim come sponsor unico, si è cambiato strategia, allargando le partnership a diversi brand (Eni gas e luce che ha allestito un tappeto verde davanti all'Ariston invece di quello tradizionale rosso, Costa Crociere con la nave ancorata davanti a Sanremo, Suzuki, Lavazza e Ferrero), tutti impegnati in campagne per un'economia sostenibile.

OSPITI E CO-CONDUTTRICI Causa pandemia, poche le star che hanno risposto all'appello di Amadeus. A meno di sorprese, non ci saranno nomi internazionali. Stasera, comunque, si comincia con il grande ritorno dei Maneskin sul palco dove è iniziata la loro folgorante carriera. Ospiti anche i Meduza. Fascino e messaggi ambientali sono garantiti da Ornella Muti. Per la quota sportivi, arriva il tennista Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale dell'Australian Open. Mercoledì grande attesa per Checco Zalone (e chissà se farà qualche gag con Fiorello), ospite musicale Laura Pausini, mentre partner di Ama sarà Lorena Cesarini, attrice nota per Suburra. Giovedì è la volta di Drusilla Foer, personaggio «en travesti» inventato da Gianluca Gori («Sarà una sorpresa per chi non la conosce e una conferma per chi l'apprezza») e di Cesare Cremonini. Venerdì serata cover e Maria Chiara Giannetta, la Blanca della fortunata serie, come «presenza femminile». Infine sabato a fare gli onori di casa ci sarà Sabrina Ferilli e si spera in un'altra star. Altri ospiti, i campioni delle fiction Rai: Raoul Bova, Luca Argentero, Claudio Gioè, Anna Valle e Gaia Giraci e Margherita Mazzucco dell'Amica geniale.

LA GARA Il cantanti sono 25, sentiremo i primi 12 stasera e restanti 13 domani. Tutti tamponati, ma a nessuno di loro è stato chiesto se sono vaccinati, come da leggi vigenti. Ecco come sono divisi: per il debutto Achille Lauro, Ana Mena, Dargen D'amico, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Mahmood & Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Yuman. I big della seconda serata sono invece Aka 7even, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Highsnob & Hu, Irama, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni, Matteo Romano, Sangiovanni e Tananai. Giurati delle prime due serate saranno i giornalisti. Nelle altre sere si aggiungono il Televoto e la giuria Demoscopica 1000, composta da mille componenti.