Amara sorpresa per Andrea Zelletta: questa sera confronto con la ex

Non sarà una serata semplice per l’ex tronista Andrea Zelletta, che la scorsa settimana nella casa del Grande Fratello Vip aveva incontrato la sua gelosissima fidanzata Natalia Paragona e per cui si era sciolto in lacrime. Una coppia la loro solidissima, messa anche alla prova da Le Iene che avevano fatto uno scherzo a Natalia facendole credere che Andrea avesse un amante creando un vero e proprio putiferio.

Uno scherzo forse profetico quello, perchè stasera Zelletta incontrerà a sorpresa una sua ex Alice Fabbrica che secondo un’intervista pubblicata dal settimanale Di Più, avrebbe continuato a sentire nonostante la sua relazione con Natalia. “ Altro che un comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni dolc i" ha rivelato nell’intervista Alice che ha poi continuato raccontando nei dettagli:

“ La nostra è una storia lunga, ci siamo conosciuti 5 anni fa via social come succede oggi. Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo. C’era una bella intesa tra di noi, sembrava un cucciolo e ci siamo rivisti. La nostra storia si è fermata perché lui ha avuto una reazione durissima come quella con Franceska Pepe. Gli confidai che nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo. La sua gelosia e le urla non mi sono piaciute, non stavamo insieme e poi lui era ancora fidanzato" .

Ma il fatto che lascia a bocca aperta e su cui stasera nella puntata del Grande Fratello Vip si farà chiarezza è la rivelazione di Alice secondo cui Andrea non l’avrebbe dimenticata: “ Fedelissimo con Natalia? Io so solo che non mi ha dimenticata. Così stanca del suo atteggiamento l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Se avrebbe tradito la sua attuale ragazza? Io credo proprio di sì, le donne capiscono uno dove vuole andare a parare. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho detto di no, perché non frequento i ragazzi già fidanzati" .

Detto questo la ragazza l’ha poi bloccato sia sui social che sul telefono, ma la cosa ha avuto comunque un eco arrivato prima a Mattino 5 e poi alle orecchie del Grande Fratello che questa sera li farà incontrare e spiegare. In tutto questo cosa ne penserà Natalia?